La nouvelle éco : le groupe Cofel qui fabrique des matelas Bultex à Noyen-sur-Sarthe s'agrandit et recrute

L'usine Cofel de Noyen-sur-Sarthe qui fabrique les matelas et sommiers Bultex s'agrandit. L'entreprise emploie 180 salariés et va embaucher. Malgré le confinement, Cofel a bien résisté à la crise. Elle a même réalisé des chiffres record de commandes au moment du déconfinement au printemps dernier.

Le groupe va investir trois millions et demi d'euros sur le site de Noyen-sur-Sarthe. L'usine fait actuellement 24.000m2 et 3.200m2 de surface supplémentaires sont prévues pour ainsi développer la production. Le site fabrique actuellement 210.000 matelas Bultex par an et devrait passer à 300.000. La direction prévoit également d'embaucher trente personnes d'ici deux ans. Cet investissement n'est pas lié à l'augmentation des commandes liées au déconfinement, ce projet était prévu depuis plus longtemps.

Les matelas et sommiers de Cofel - @Cofel

Cofel a réalisé de très bons chiffres depuis le déconfinement avec un nombre de commandes records. Mais ça ne rattrapera pas les pertes des semaines non travaillées. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 235 millions d'euros en 2019, et même si les commandes étaient à la hausse au moment du déconfinement, Cofel prévoit 10% de pertes de CA par rapport à l'année dernière.

