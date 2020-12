La nouvelle éco : le groupe corrézien, Les Humeurs Cérébrales, lance un concours pour soutenir les commerces

Les Humeurs Cérébrales s'associent à d'autres groupes et chanteurs corréziens pour soutenir les commerçants du département. Ils ont lancé un concours : les clients des commerces locaux peuvent gagner de nombreux lots et même un repas avec les membres du groupe.

C'est la belle action des artistes corréziens en faveur des commerces touchés par la crise : à l'initiative du groupe de rock celtique et de musique trad Les Humeurs Cérébrales, ils lancent un concours pour favoriser les achats dans ces commerces : il suffit de photographier le ticket de caisse, preuve de son achat dans un magasin de proximité ou d'un plat à emporter dans un restaurant, ou encore d'une coupe chez un coiffeur. Puis il faut mettre la photo sur le site du groupe leshumeurscerebrales.fr en laissant son nom et son adresse mail. Un tirage au sort sera réalisé début janvier pour désigner 30 gagnants. A gagner des CDs, des goodies et pour un heureux élu, une soirée au restaurant avec Les Humeurs Cérébrales.

Une action désintéressée

C'est une habitude des Humeurs Cérébrales de faire chaque année à l'approche des fêtes une action "pour le bien commun" explique Geoffrey Bouyge, le guitariste et chanteur du groupe. C'est ainsi qu'ils donnent régulièrement des concerts dans des maisons de retraite, des établissements pour personnes handicapées, des IME notamment. "Là on ne peut pas jouer mais on voulait tout de même faire quelque chose d'utile". Un geste "totalement désintéressé" souligne Geoffrey Bouyge. "Ce n'est pas du tout l'objectif de faire de la com !"

"Nous le patron du restaurant on le connaît de près ou de loin" Geofffrey Bouyge

C'est aussi une façon pour tous les groupes partenaires du concours (Les Singar Blue, Samaka, Initial Data, Châpitre V et Baptiste Ventadour) de revendiquer leur lien à leur département. "On est tous des gens de milieux ruraux, très proches donc, pas comme dans les grandes villes où les gens se connaissent moins. Nous le patron du restaurant on le connait, de près ou de loin". Et Geoffrey Bouyge ajoute : "abandonner ces gens-là qu'on connait c'est triste quoi. Donc c'est à nous d'aider dans cette période".