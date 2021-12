La nouvelle éco : le groupe immobilier LP Promotion, sponsor du TFC se pose en promoteur des territoires

Le groupe LP Promotion, qu'est ce que c'est exactement ? En quoi est ce que vous différencier des autres promoteurs immobiliers ?

LP Promotion c'est un groupe de promotion immobilière locale. On aime bien s'afficher comme un promoteur des territoires. On est Toulousain, je suis Toulousain. Notre siège est toujours à Toulouse. Je pense qu'on est une entreprise avec des valeurs fortes.

Vous vous engagez en faveur de l'éco responsabilité ?

On a investi récemment dans les matériaux biosourcés, directement à la source, en investissant dans une entreprise d'Occitanie, une pépite locale (Briques technic Concept) qui fait des briques en terre crue et qui permet de construire de manière très écologique des maisons mais aussi des immeubles jusqu'à trois niveaux de logements en briques en terre crue. On a pris une participation minoritaire dans cette entreprise là qu'on veut faire grossir au niveau national.

Vous êtes également soutien de plusieurs clubs sportifs, dont le TFC En quoi cela consiste?

Le TFC, c'est la partie immergée de l'iceberg, on est partenaire de 70 associations et clubs sportifs, culturels, caritatifs. J'aime bien de dire qu'on est promoteur des territoires. On soutient les territoires dans lesquels on inscrit. Pour rayonner nationalement il me fallait un porte drapeau. Et je trouve que le Téfécé, pour lequel j'ai beaucoup d'affection personnelle pour y être allé avec mon père quand j'étais petit. Ca fait une trentaine d'années que je vais au Stadium et c'est une fierté pour moi et pour l'entreprise, de pouvoir être sur ce maillot en tant que sponsor unique. Six ans comme sponsor-maillot, douze ans comme partenaire. Donc 18 ans de partenariat. Qui se sont concrétisés l'année dernière par un partenariat maillot sur les années à venir pour la montée en Ligue 1 et pour pérenniser le club en Ligue 1 et lui faire jouer les premières places. C'est ça l'objectif du Téfécé. Si on peut là aussi aider en toute humilité ce club à grossir, je pense que ce sera une très belle histoire commune.