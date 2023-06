La nouvelle éco : le groupe Safran investit plusieurs millions d'euros dans son usine de Commercy

L'EST Républicain/Franck Lallemand

En 2014, le groupe français Safran, mondialement connu dans le domaine de l'aéronautique, implantait son usine de fabrication de pièces pour moteur d'avion à Commercy. Grâce à un procédé breveté, le constructeur avait réussi à faire faire un bon régime à ses moteurs, qui avait perdu 500kg sur la balance.

Ce procédé, ce sont des fibres de carbone, tissées en 3 dimensions et injectées ensuite de résine. Il est utilisé pour fabriquer des aubes de turbine et des carters de soufflante, des pièces produites sur le site meusien. La perte de poids de ces pièces allège donc l'appareil et la conséquence directe c'est une économie de 15% de la consommation en carburant des avions qui en sont équipés.

Le tournant du COVID

Au moment où surgit la pandémie de COVID 19, les conséquences sont fortes à Commercy. Quasiment plus d'avions en vol et peu de maintenance également. Pourtant le groupe conserve ses effectifs à Commercy (environ 450 personnes) mais a l'idée de lancer une nouvelle activité. Toujours dans l'idée de réduire les coûts et réduire les consommations de carburant, Safran développe sa filière de réparation des pièces en composite sur son site meusien.

Et c'est principalement cette activité de réparation que Safran souhaite développer dans les années à venir. 6 millions d'euros vont être investis d'ici 2030 avec une montée en puissance de la demande explique Pierrick Guillaume, directeur de Safran Composite. "En 2022, nous avons réparé environ 200 pièces, d'ici la fin de la décennie en 2030 nous allons réparer de l'ordre de plusieurs milliers de pièces voire de dizaines de milliers de pièces."

Au-delà de l'investissement financier, Safran envisage également de procéder à une centaine d'embauches sur son site de Commercy.