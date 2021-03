La nouvelle éco : le groupe Schiever propose 180 CDD entre mai et septembre prochains dans l'Yonne

Le groupe Schiever, originaire de l'Yonne et spécialisé dans la grande distribution, propose 180 postes. Il s'agit de postes saisonniers en vue de la période estivale. On en parle avec Delphine Torcol, Responsable Développement Humain. Elle était notre invité ce matin dans la Nouvelle Eco.

Vous recherchez un emploi , ou tout simplement un petit boulot pour l'été ? Vous pouvez postuler chez Schiever. Le groupe de la grande distribution originaire de l'Yonne ( Attac, Bi1, Auchan) propose 180 postes à pourvoir dans notre département . Il chercher à renforcer ses équipes pendant quelques semaines à quelques mois en vue de la période estivale. La Responsable Développement Humain, Delphine Torcol était notre invitée ce matin dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Auxerre.

Vous avez 180 postes à pourvoir. De quel type de contrats s'agit-il ?

Nous sommes à la recherche, effectivement, comme tous les ans, de plusieurs profils saisonniers sur des postes en CDD à pourvoir, principalement sur nos entrepôts à Avallon.

C'est effectivement plutôt sur l'été. Alors quand on dit l'été c'est assez large, c'est entre mai et septembre. Ce surplus est généré par la saisonnalité de nos magasins. Bi1, Attac, Auchan. Ce sont des magasins alimentaires qui connaissent un surplus de clients sur cette période là, donc un surplus de commandes à préparer au sein de nos entrepôts.

Quel profil vous recherchez ? Quel type de postes vous proposez ?

Les profils sont très larges. Nous acceptons tous types de profils, débutants comme plus expérimentés, sur la préparation de commandes. Mais les postes sont ouverts à tous ceux qui sont motivés. Nous recherchons des personnes a minima disponibles deux mois sur l'été, mais comme je l'ai précisé juste en amont, les contrats peuvent débuter sur le mois de mai et terminer sur le mois de septembre. C'est l'idéal pour nous. Le secteur, c'est Avallon, nous recherchons sur nos entrepôts secs et l'entrepôt frais situé à Magny.

Comment peut-on postuler ?

Alors, deux possibilités pour nous faire parvenir votre candidature. La première, c'est de se rendre sur notre site Internet, sur l'espace emploi carrière, directement à l'annonce d'agent logistique. Autre solution, vous pouvez aussi envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante recrutement@schiever.fr.