La nouvelle éco : le groupe Selha à Renazé, l'un des plus importants sous-traitants de la filière aéronautique

La Nouvelle Eco est consacrée ce jeudi matin à la filière aéronautique.

Chez nous, en Mayenne, le groupe Selha, basé à Renazé, est l'un de ses principaux sous-traitants. 400 salariés travaillent pour Airbus et Boeing notamment, des partenaires historiques de l'entreprise mayennaise. L'industriel fait partie de la cinquantaine de lauréats du fonds de soutien de l'Etat à la filière, fortement impactée par la crise du coronavirus.

Des subventions qui vont permettre, explique son PDG Jean-Bernard Buisson, d'automatiser, de numériser, de moderniser les ateliers : "ce projet va nous permettre d'être encore plus compétitif sur nos marchés. Sans ces subventions, nous n'aurions sans doute pas pu mener à bien ce projet. Notre entreprise fournit des leaders mondiaux dans leur domaine, pas de grand public. Nous produisons de l'assemblage électronique pour le secteur de l'aéronautique. Dans un avion, on retrouve nos produits dans les commandes de vol, dans les systèmes de sécurité par exemple. L'environnement économique cette année fut compliquée à cause de la crise du coronavirus et a eu un fort impact sur le carnet de commandes. Nous n'avons pas encore retrouvé notre niveau d'activité d'avant-crise Covid, ça va prendre du temps".

Le groupe Selha possède deux usines en Mayenne, à Renazé et à Cossé-le-Vivien, une en Normandie et une au Maroc.