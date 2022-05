La nouvelle éco : le groupe Serge Ferrari bat des records et continue son développement en Nord-Isère

Ses matériaux composites souples habillent des grands stades, servent dans des élevages de poissons mais se retrouvent aussi sur les terrasses, dans des chaises ou des pergolas. Le groupe Serge Ferrari dont le siège se trouve à Rochetoirin près de La Tour-du-Pin en Nord-Isère affiche une croissance record en 2021, en hausse de plus de 46% dont 80% à l'étranger. Mais il ne compte pas en rester là explique Sébastien Baril, le président du directoire du groupe.

France Bleu Isère : Le chiffre d'affaires de Serge Ferrari est en forte hausse, presque 286 millions d'euros, c'est un record. Vous expliquez ce résultat entre autre par un recentrage de vos activités. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Sébastien Baril : En fait, on a profité pour la première année, en 2021, de toutes les synergies possibles avec les différentes acquisitions du groupe qui ont eu lieu au cours des années 2020. On a réussi à travailler ensemble de façon efficace sur cette année 2021, de pouvoir tirer profit notamment de cette acquisition en Allemagne qui nous a donné des capacités supplémentaires avec une réorganisation de l'équipe marketing-vente qui explique ces très bons résultats du groupe.

Vous souhaitez augmenter encore ce chiffre l'année prochaine. Vous avez des produits très spécifiques, d'autres plus grand public. Quelles pistes de développement avez-vous ?

On a encore des zones de progression très importantes, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique mais aussi en Europe. Et donc on a encore des marges de progression importantes sur nos produits pour répondre à une demande de l'évolution des us et coutumes des clients finaux, de nous mêmes, particuliers, qui voulons avoir plus de confort, qui vont équiper nos terrasses, qui voulons se protéger du soleil et de la chaleur et donc nos produits trouvent parfaitement place dans toutes ces applications. Donc oui, on a encore des marges de progression importantes et on essaye d'en tirer profit et d'être efficace dans cette conquête de nouveaux marchés, nouveaux clients et de nouvelles zones.

Face à cette progression, Serge Ferrari va agrandir ses locaux à Rochetoirin juste à côté de La Tour-du-Pin, en Nord-Isère. Quel est l'objectif de cette extension ?

Cette extension, c'est avant tout pour rassembler toutes nos équipes de recherche et développement qui sont sur plusieurs sites à la fois à La Tour-du-Pin mais aussi à travers le monde, et de créer notre Innovation Center afin de pouvoir être plus efficaces encore, se donner aussi beaucoup plus de moyens sur les développements, sur notre innovation. C'est effectivement ce nouveau bâtiment qui sera livré sur le milieu d'année 2023.

On le voit depuis le début de cette interview, l'entreprise se porte on ne peut mieux dans un contexte économique quand même instable avec la guerre en Ukraine, le confinement en Chine. Est-ce que vous avez des craintes de ce côté-là ?

On regarde évidemment toujours notre environnement et l'environnement économique mondial. On est prudent sur certaines décisions. Maintenant sur l'année 2022, on a fait un excellent travail côté achat, côté approvisionnement, pour faire en sorte de se couvrir sur toute notre matière première. Donc on n'a pas de difficultés sur la production. Après, la hausse de prix est une contrainte forte qu'on essaye de minimiser pour que toute la chaîne puisse continuer à travailler correctement. On a aussi une dizaine de personnes en Chine qui sont aujourd'hui confinées sur Shangaï et on attend les nouvelles rassurantes qui sont en train d'arriver, qui vont nous permettre de reprendre sereinement nos activités dans cette zone-là.

Dans ce contexte de progression, Serge Ferrari a un plan de recrutement d'environ 40 personnes sur 2022