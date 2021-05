La nouvelle éco : le groupe SICAREV à Migennes bénéficie de fonds du plan de relance

Le groupe SICAREV implanté à Migennes emploie plus de trois cents personnes sur cinq sites. Il fait parti des abattoirs retenus dans le plan de relance. Il bénéficie d'un million 355 000 euros d'aide pour un plan d'investissement qui vise à l'amélioration de la protection animale. Sylvain Prudon est le directeur du pôle viande et produits élaborés chez SICAREV.

Rappelez-nous, les activités de votre groupe ?

Le groupe SICAREV est avant tout une coopérative qui fédère 7 500 éleveurs. Son activité, c'est la valorisation des productions animales de ses éleveurs. Grâce à ses abattoirs et à ces douze sites industriels. Et parmi ces sites, le site de Migennes, plus important, est spécialisé dans l'abattage, la découpe et la transformation de viande bovine et ovine.

Vous allez bénéficier d'une aide de plus d'un million trois cent mille euros dans le cadre du plan de relance. A quoi va servir cet argent ?

Dans le cadre de ce plan de relance et surtout du plan de modernisation des abattoirs, nous avons présenté un projet d'investissement de l'ordre de 3 millions 500.000 euros. Ce projet comporte quatre volets. Un premier volet qui concerne la protection animale, un second volet qui concerne l'amélioration des conditions de travail pour les salariés. Le troisième volet qui concerne l'hygiène des procédés et enfin, un volet compétitivité développement de nouveaux marchés.

La crise sanitaire n'a t-elle pas eu trop d'impact sur vos activités ?

Si forcément, nous avons été impacté sur l'activité en elle même avec l'arrêt et le ralentissement de la restauration. Par contre, cela a été compensé par une augmentation de la consommation sur les circuits traditionnels et en grande distribution. Au global, le volume d'activité a été maintenu mais de fortes perturbations au cours de cette dernière année.

Comment envisagez-vous les six mois qui viennent ?

Nous comptons beaucoup sur sur le plan de relance, la sortie de la crise sanitaire et la réouverture de la restauration dans les mois qui viennent. Nous sommes plutôt optimistes pour la fin d'année 2021.