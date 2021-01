Le groupe toulousain est en bonne santé, et a bon appétit : Pharmacie Lafayette acquiert Cocooncenter, un des leaders français de la parapharmacie en ligne, pour accélérer encore son développement. Double objectif : les pharmacies physiques, et la vente sur internet.

La nouvelle éco : le groupe toulousain Pharmacie Lafayette rachète Cocooncenter, et mise sur internet

C’est une des réussites toulousaines depuis 1995 : les pharmacies Lafayette, où la croix occitane côtoie la croix du pharmacien. Il y en a partout dans la région et en France : pharmacies, parapharmacies, optique, et désormais matériel médical.

Le groupe toulousain vient de franchir une nouvelle étape dans sa croissance. Il vient de signer une promesse d’achat pour acquérir la majorité du capital de Cocooncenter, l’un des leaders français du commerce en ligne de produits de parapharmacie.

"C'est notre première opération de croissance externe" se félicite Hervé Jouves, le président de Lafayette Conseil. Il explique que Cocooncenter, créée il y a 14 ans en Champagne, est "une entreprise qui a un très, très gros savoir-faire technique et commercial, et qui dispose d'un catalogue de 24.000 références".

Etre présent en officine et sur internet

Car avec ce rachat, le groupe Pharmacie Lafayette entend désormais être présent sur tous les canaux de vente : sur internet, et en officines physiques. D’ailleurs le réseau s’est encore étoffé en 2020 : il compte 230 pharmacies adhérentes, partout en France. "28 autres se sont d'ores et déjà engagées pour nous rejoindre en 2021", ajoute Hervé Jouves.

Le groupe toulousain détenu depuis 2016 par le fonds d’investissement Five Arrows Principal Investments a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 805 millions d'euros en 2020.

Et l'expansion ne s'arrête pas là : la croix occitane pourrait faire son apparition dans les prochains mois en Europe, en s'appuyant sur les quatre plateformes digitales de Cocooncenter en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, et en Belgique. "C'est une façon pour nous de mettre un pied dans ces pays, et peut-être amener l'arrivée à terme de la marque Pharmacie Lafayette" précise Hervé Jouves.

Cette acquisition pourrait aussi avoir un impact positif sur l'emploi, avec la création d'emplois administratifs au siège social de Pharmacie Lafayette, à Toulouse.