La nouvelle éco : le groupe toulousain Serenis ouvre une résidence pour séniors autonomes à Albi

Fin mars, le groupe Serenis a ouvert une résidence pour séniors, à Albi en face du parc Rochegude. Après les cliniques et les Ehpad, l'entreprise toulousaine vise un marché plus réduit, celui des résidences services pour personnes âgées autonomes, non médicalisées et à haut niveau de prestations.

Serenis est un groupe toulousain créé en 1956 qui possède trois cliniques, celle des Minimes à Toulouse, Monié à Villefranche-de-Lauragais et celle de Bondigoux près de Villemur-sur-Tarn. Le groupe détient aussi trois Ehpad, à Toulouse Saint-Simon, à Villefranche et Quint-Fonsegrives. Serenis se lance à présent dans le Tarn avec une résidence pour seniors, ouverte fin mars à Albi, le Clos de Rochegude.

Le stade intermédiaire entre le senior actif et la grande dépendance

La résidence d'hébergement non médicalisée, à ne pas confondre avec une maison de retraite, s'adresse aux 75-85 ans autonomes. "On a l'habitude de dire qu'il a trois parcours du vieillissement : les seniors actifs, la grande dépendance et entre les deux l'échelon intermédiaire avec des débuts de carence où les solutions manquent même si le marché des résidences services seniors est en grand développement", explique Paul Gemar le président de Serenis. Aujourd'hui il y a 8 fois plus d'Ehpad que de résidences de ce type.

Dans ces établissements au cœur des villes, les logements sont adaptés au quatrième âge, ils sont aussi équipés de cuisine contrairement aux maisons de retraite, les résidents peuvent se faire eux-mêmes à manger et recevoir. "Ce n'est pas une simple copropriété, cela amène de la convivialité avec des espaces communs et une équipe au service. Nos résidents viennent retrouver une vie sociale, et une sécurité avec une permanence 24h sur 24.", détaille Paul Gemar. Ces résidences services proposent aussi des prestations payantes comme un restaurant, une blanchisserie ou un service de ménage.

Comptez minimum 1.100 euros pour un T1, sans les prestations. Le groupe a ouvert une autre résidence à Narbonne (Aude) et en construit une troisième au Cap d'Agde (Hérault).