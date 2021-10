La Nouvelle Eco : le Hangar, premier bar de Bretagne à accepter le paiement en Bitcoin

le gérant, Alexandre Marais et Jean-Marc Busnel, de l'association Breizh Bitcoin.

Désormais pour payer son café ou son repas au Hangar, à Rennes (Ille-et-Vilaine), on peut utiliser du Bitcoin : une cryptomonnaie numérique dont la valeur varie toutes les heures. Ce bar-restaurant est le premier de Bretagne à accepter ce moyen de paiement. Pour Alexandre Marais, le gérant du bar, la mise en place de ce moyen de paiement n'a rien couté, à l'exception de l’installation d'une application sur une tablette tactile : "on a juste à ouvrir l'application sur la tablette, je note le prix en euros et l'application fait la conversion en Bitcoin [...] par exemple pour 20 euros, le prix serait de 0,00040651 bitcoin". Le client doit lui aussi avoir une application sur son téléphone pour finaliser la transaction.

Breizh Bitcoin : une association qui assure la promotion de cette cryptomonnaie en Bretagne

Alexandre Marais n'y connaissait rien à cette monnaie numérique, mais c'est l'association Breizh Bitcoin qui est venue faire la promotion de cette cryptomonnaie, Jean-Marc Busnel : "le but, c’est que le bitcoin forme une trésorerie au fur et à mesure des années pour le restaurateur" en espérant que le cours de cette monnaie évolue à la hausse. Pour le moment, le restaurant a reçu l'équivalent de 5 euros en Bitcoin. Le gérant ne s'attend pas à un gros chiffre d’affaires grâce au Bitcoin, mais il sera à jamais le premier bar-restaurant à accepter ce moyen de paiement en Bretagne. Les clients peuvent "acheter" cette monnaie sur des sites internet grâce à une simple carte bleue.