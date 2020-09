La Nouvelle Eco : Le Jampub à Lescar s'adapte à la crise

Malgré la crise, depuis sa réouverture, le Jam Pub vous accueille du mercredi au samedi de 18h00 à 2h00 du matin pour profiter de concerts live ou de jams, tout en respectant les règles sanitaires qui interdisent par exemple toutes danses. Mais ça n'empêche pas de profiter d'une acoustique de haute qualité et partager des plats, des ardoises ou des plateaux avec des produits frais et locaux.

L'actualité :

Les clients ne consomment pas au bar ce qui va à l'encontre même de l'esprit du Jampub dit Michel Lévy le patron, mais tout le monde s'adapte et réinvente le Pub. On ne danse pas non plus, mais on rythme la musique avec les pieds et même les mains, et on profite du son exceptionnel. Le personnel, lui, travaille avec le masque tous les soirs. Enfin, Michel Lévy, espère sortir la tête de l’eau après l'automne, sinon il sera difficile de tenir le coup, prévient-il. En attendant cliquez-ici pour le programmes des soirées.

Contacts :