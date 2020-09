La nouvelle éco : le jeu de société ne s'est jamais aussi bien porté pour le Temple du jeu à Limoges

Les jeux de société ont le vent en poupe. Un effet du confinement où petits et grands ont retrouvé le plaisir de jouer. Et forcément c'est aussi une aubaine pour les boutiques spécialisées dans les jeux comme par exemple à Limoges où le magasin "Le temple du jeu" a vu arriver de nouveaux clients.

"C'est mieux qu'avant" explique Vincent Le Goff co-gérant du magasin "Le temple du jeu" rue Adrien Dubouché à Limoges. Le confinement et le besoin de s'occuper ont visiblement pousser les gens vers les jeux de société. "Beaucoup de personnes se sont découvert une passion et on voit pas mal de nouvelles têtes dans le magasin depuis le déconfinement" explique encore Vincent Le Goff qui précise aussi que le jeu de société ne s'est jamais aussi bien porté.

Un véritable engouement pour les jeux contemporains

Il y a eu un peu de retard dans la parution de nouveaux jeux du fait de la crise sanitaire mais depuis le déconfinement beaucoup sont sortis sur le marché. De quoi ravir les nouveaux adeptes et du même coup la boutique "Le temple du jeu" qui constate que ses ventes sont plus importantes qu'avant le confinement. " les gens se sont aperçus qu'il n'y avait pas que le monopoly ou la bonne paye, mais des jeux beaucoup plus contemporains et ils ont accroché" précise encore Vincent Le Goff.

Des jeux de société qui séduisent tous les publics

"On a eu des personnes qui ont fait des stocks peut être pour se préparer à un éventuel reconfinement" explique t-on encore au temple du jeu où les clients sont de tous âges. "On a des enfants de 5 et 6 ans qui viennent chercher des cartes Pokemon mais aussi des grands parents qui viennent acheter des jeux pour occuper leurs petits enfants, mais aussi des jeunes couples qui veulent jouer à deux" précise aussi Vincent Le Goff mais la majorité de la clientèle est âgée de 30 à 40 ans.