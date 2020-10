La nouvelle éco : le Karma Coffee, un café ambulant entre Bordeaux et Mérignac

A Bordeaux, les vélos cargos commencent à avoir la côte auprès des entrepreneurs. Quel que soit le corps de métier. La preuve avec Romain Escandell et son café-pâtisserie ambulant. Le Karma Coffee ne reste jamais au même endroit. Il tourne entre Bordeaux et Mérignac, de la place des Quinconces au parc Bourran, en passant par les marchés (Saint-Augustin le mercredi, Mérignac centre le samedi). "Le principe d'un triporteur, c'est d'être mobile, de travailler sur différents emplacements" explique l'entrepreneur de 35 ans, pâtissier de formation, et qui s'est lancé dans l'aventure à vélo en décembre 2019, après avoir découvert ce mode de fonctionnement lors de voyages à l'étranger.

C'est une option intéressante, le fait d'être en extérieur ne freine pas les gens - Romain Escandell

Son bilan depuis qu'il s'est lancé, il y a moins d'un an, est positif malgré la période du confinement, "délicate" dit-il. "Mais le retour, depuis le déconfinement, est très bon. C'est une option intéressante, le fait d'être en extérieur ne freine pas les gens pour venir consommer, c'est adapté aux nouveaux modes de consommation." A l'heure actuelle, où les places dans les brasseries, bars et restaurants sont limitées en raison des mesures sanitaires, prendre son café et son cookie auprès du pâtissier à vélo a la côte. Autre avantage : les charges sont moins élevées à vélo que dans une boutique, explique Romain. "Je paie un petit loyer pour les emplacements mais c'est bien plus intéressant en terme économique."

Un vélo fait sur mesure

Principal coût pour Romain Escandell : l'investissement pour son vélo cargo, un modèle fait sur mesure qui a coûté environ 9.000 euros. Dont 3.000 euros pour la machine à café, précise-t-il. Avec cette machine, les bacs d'eau, la batterie de camping, tout le matériel pour servir les pâtisseries et les boissons, le poids du triporteur est assez conséquent : environ 200 kilos. Romain Escandell a évidemment opté pour l'assistance électrique !

