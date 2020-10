La nouvelle éco : le lunetier jurassien Julbo tient le choc grâce à sa spécificité sports nature

Toujours implanté dans son Jura natal, à Longchaumois depuis 1979, le lunetier Julbo (référence à Jules Baud, le fondateur de la lunetterie à Morez en 1888) a, comme tout le monde, subi les conséquences des deux mois confinement de ce printemps 2020. Un peu moins durement, malgré tout, que ses voisins jurassiens de la lunetterie classique : L'Amy, par exemple, a dû licencier une soixantaine de ses salariés début septembre.

"Nous n'avons quasiment rien vendu de mi-mars à mi-mai dans nos 11.000 points de vente à travers l'Europe : nos revendeurs(opticiens, magasins de sports) étaient tous fermés durant le confinement", explique Christophe Beaud, le PDG de Julbo. "On a toutefois pu limiter la casse :on n'a, certes, pas pu renouveler nos intérimaires et on s'est séparé de deux de nos 20 commerciaux, mais on a _réussi à garder notre centaine de salariés dans toute la France_, dont 80 sur notre site historique de Longchaumois".

L'été 2020 plus fort que l'été 2019 chez Julbo

Et la reprise a finalement été de très bonne facture chez Julbo. Les ventes de cet été 2020 ont même dépassé celles de 2019 ! "+ 10% par rapport à la période juin-septembre 2019. Et là, avec la sortie de nos nouvelles collections, la tendance est toujours positive", précise le patron du lunetier jurassien spécialisé dans l'outdoor. "Le déconfinement a démontré que beaucoup de gens avaient encore plus besoin cet été de prendre l'air, d'activités et sports nature (randonnée, VTT/cyclisme, ski) : pile dans notre créneau".

Julbo est notamment aussi toujours sponsor de la Fédération Française de Ski ainsi que de nombreux sportifs stars de leurs disciplines : les biathlètes Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet ou encore le champion d'ultra-trail Xavier Thévenard. Un bel atout "communication" également, confirme Christophe Beaud : "avec Martin Fourcade, par exemple, on a continué notre partenariat commencé il y a dix ans malgré sa retraite sportive au printemps dernier et c'est vrai que notre gamme de lunettes 'estampillée Martin Fourcade', c'est un bon 'booster', les gens veulent porter les lunettes Fourcade" !

