La nouvelle éco : le lyonnais JobyPepper se lance dans l'insertion

"C'est une conséquence du premier confinement, explique William Vacher, un des fondateurs de JobyPepper, qui a généré énormément d'inscriptions sur notre application et où les jeunes ont perdu des stages, des jobs d'été, et on s'est aperçu que cette rentrée de septembre était difficile sur le marché du travail...". C'est pourquoi la start-up lyonnaise lancé en 2017 et initialement tournée vers le job étudiant a décidé d'aller plus loin en lançant "RAJ", Relance avec les jeunes, une plateforme qui associe également Habitat et Humanisme, la CPME (Petites et moyennes entreprises) ou encore la Mission locale de Lyon.

Du job à l'insertion...

JobyPepper devient du coup un outil d'insertion par le travail. "C'est un accompagnement des acteurs de l'insertion, précise William Vacher, je cherche un job, j'ai des disponibilités, je vais sur JobyPepper, c'est gratuit, en quelques clics je m'inscris, j'ai accès à des missions et un "matching" est fait en fonction de la disponibilité, de la géolocalisation [...] l'idée c'est de pouvoir travailler avec différents types de personnes et pouvoir aider un maximum de gens qui sont en difficulté".

William Vacher, co-fondateur de JobyPepper - JobyPepper

Reste à savoir quelle mission trouver en ce moment ? "Il y a encore des offres de missions, selon William Vacher, seulement on se rend compte que dans les entreprises aujourd'hui, comme un peu dans l'ensemble de l'économie, c'est du "stop and go" : elles ont un surcroît d'activité et puis ça retombe. Aujourd'hui on a énormément de missions dans tout ce qui va toucher la grande distribution, la logistique et également un petit peu en restauration rapide mais plus pour de la livraison ou de la préparation de commande en amont."

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes JobyPepper compte "20 000 jeunes" inscrits sur son application selon William Vacher, "et sur l'Isère on doit approcher aujourd'hui les 1 000 inscrits". Par ailleurs "1 500 entreprises environ aujourd'hui font confiance à JobyPepper".