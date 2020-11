La nouvelle éco : le magasin Alinéa lance sa vente par téléphone à Limoges

Dans la nouvelle éco aujourd'hui, direction la Family Village au nord de Limoges où le magasin Alinéa vient de lancer la vente par téléphone. Les clients ayant la carte de fidélité ont reçu un numéro de téléphone qui leur permet d'avoir un vendeur en ligne. "Le client peut ainsi passer un moment privilégié avec l'un de nos collaborateurs présent en magasin. Il peut ainsi poser tout un tas de questions et faire ses choix. C'est vraiment pour personnaliser au maximum l'achat et l'expérience client dans ces conditions si particulières" explique Jérôme Faure, le directeur du site.

Réinventer nos façons de faire et nos gestes métier

Une manière de se réinventer et c'est indispensable selon Jérôme Faure :"On ne sait pas combien de temps cela va durer. On ne sait pas combien de temps on va devoir tenir comme ça donc il faut se réinventer et réinventer nos façons de faire, nos gestes métier et notre commerce. C'est normal, vital et important pour tout le monde." Sachant que sur les 26 magasins Alinéa en France, celui de Limoges fait partie des neuf à avoir survécu aux fermetures annoncées cette année. Préservant au passage 49 emplois à Limoges.

Ne pas forcément s'inquiéter

Si pour ce 2e confinement, une partie des salariés est en chômage partiel, certains continuent à travailler sur la base du volontariat. Mais avec cette nouvelle fermeture, faut-il s'inquiéter pour l'avenir du site ? "Il ne faut pas forcément s'inquiéter" fait savoir estime Jérôme Faure. Même si forcément, il y a en ce moment beaucoup moins d'activité. C'est bien pour cela qu'à été lancé cette vente par téléphone. Pour faire face du mieux possible à cette très mauvaise période pour le commerce de produits non essentiels.