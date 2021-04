Broc'N'Roll, le magasin de musique qui vend des instruments, les réparent et donne des cours de musique à Amiens, s'est transformé pour accueillir de nouvelles activités comme des cours de musique très divers la rentrée prochaine; un salon et une scène ouverte pour organiser des concerts.

La Nouvelle éco : le magasin d'instruments de musique Broc'N'Roll by Boutikazik s'agrandit à Amiens

Le magasin Broc'n'roll s'est agrandi pour accueillir des concerts et 150 élèves dans leur école de musique.

Avec la crise sanitaire, pas facile de relancer l'activité de l'entreprise. Les ventes en ligne et le "click'n'collect" fonctionnent peu, alors le responsable Jean François Asset, a pris les devants pour faire vivre l'entreprise et rentabiliser les travaux d'agrandissement.

Quelques changements au programme de la rentrée de septembre : une école de musique avec six professeurs pour apprendre au choix, le piano, la guitare, la batterie, le saxophone, le djembé, le ukulélé et la musique assistée par ordinateur (MAO); des locations d'instruments, des livraisons et des formations à domicile, ainsi qu'un espace salon/scène pour organiser des concerts.

Broc'N'Roll by Boutikazik agrandit donc son école de musique, qui se nommera Ecolazik. Le magasin va changer de devanture et se renommera "Boutikazik Amiens" comme son site internet.