La nouvelle éco : le magasin de décoration toulousain Trentotto ouvre une boutique à l'Isle-Jourdain

C'est une boutique de décoration et de design bien connue des Toulousains : Trentotto, magasin installé place Saint-Georges ouvre ce samedi un nouveau concept store à L'Isle-Jourdain, dans le Gers. Ce sera la troisième boutique de l'enseigne. On y trouvera des meubles, des objets de déco, des accessoires et du mobilier pour l'extérieur. Stephan Oddos, le patron de Trentotto, a expliqué les raisons de cette implantation à France Bleu Occitanie les raisons de cette implantation.

Pourquoi avoir choisi d'ouvrir une nouvelle boutique à L'Isle-Jourdain ?

Nous avons ouvert notre Grand Store place Saint-Georges à la place d'Habitat il y a quelques années maintenant, bientôt neuf ans. Il y a deux ans, nous en avons ouvert un deuxième à Quint-Fonsegrives. Nous avons rencontré un certain succès à l'est de la ville, nous avons donc voulu nous orienter vers le secteur ouest.

Les salariés peaufinent les derniers détails - Trentotto

Pourquoi avoir choisi le département du Gers ?

Ce département autorise les ouvertures le dimanche. Cela nous permettra d'être ouvert 7 jours sur 7 entre nos différentes boutiques. C'est pour nous un vrai bonheur.

A quoi ressemble cette nouvelle boutique ?

A Trentotto, nous avons a une vraie aptitude à refaire vivre des lieux qui n'existaient plus ou qui étaient en décrépitude. Et là, c'était le cas puisqu'on est sur un corps de deux maisons au milieu desquelles s'était construit un garage auto qui était une ancienne station service. Nous n'avons pas fait énormément de travaux pour conserver l'esprit originel.

La boutique a été installé dans un ancien garage © Radio France - Trentotto

Le contexte international est tendu avec la guerre en Ukraine. Craignez-vous des retombées sur votre activité ?

Elles sont déjà là. Cela fait dix jours que la fréquentation dans les magasins s'est effondrée, dix jours que nos fournisseurs nous annoncent des délais à rallonge. Nous sommes un groupe de 80 personnes. Je pense que ça atteint aussi le moral de ceux qui travaillent en interne.

Dans ce contexte, comment envisagez-vous l'avenir de votre société?

Je me projette en me disant que je suis un optimiste : je sais que demain, ça ira mieux. Il faut avancer, inventer, créer, innover. Ça oblige à se mettre dans une certaine perspective, une envie d'aller plus vite, plus loin. En se mettant dans cette dynamique, on est forcément dans une posture positive.

