La nouvelle éco : le magasin de machines à coudre de Saint-Didier-de-la-Tour voit les choses en grand

France Bleu Isère : Vous tenez une boutique qu'on ne voit pas souvent, entièrement dédiée aux machines à coudre, à la vente et au dépannage, et ça cartonne ! Vous faites partie de ces entreprises qui s'en sortent malgré la crise qu'on vient de traverser ?

Gäetan Spitals : Oui, effectivement, on a une entreprise florissante. On est réparateur et puis on installe des ateliers partout en France, en tant que concessionnaires. On est ravis.

Qui est votre public, finalement ? Parce qu'on a un peu l'image de mamie qui fait la couture à la maison, mais vous touchez, on imagine, bien plus de monde ?

Bien évidemment, c'est encore mamie, maman... Cette génération-là qui coud encore énormément en France, mais aussi des petits ateliers de confection : lingerie, cuir, selleries. Des survivants de la production en France ! On est tellement peu de techniciens qu'on est sollicité partout en France. Des choses hyper spécifiques, comme la filtration de piscines où on a besoin d'une couture sous ces filtres, de sacs à dos de parachute en Savoie et Haute-Savoie. Voilà, on a tous ces gens- là qui sont autour de nous, qui ne sont plus autant vus que dans les années 80-70 mais qui tournent et qui font la fabrication 100% française.

Vous avez démarré votre activité en 2018. Est-ce que vous avez vu un avant et un après crise sanitaire ?

2018, 2019 étaient des années, entre guillemets, bien sollicitées. Mais avec le covid et l'effet du masque fait chez soi, ça a été une explosion significative, effectivement,

Cela continue ? Aujourd'hui, vous avez des clients qui sont venus vous voir à ce moment-là, qui restent ?

Fort heureusement cette nécessité de la couture est devenue une passion. On espère garder cette passion et effectivement, on a cet essor du fait soi-même, à la maison et ça continue dans ce sens-là.

On le disait, vous êtes très sollicités et alors qu'au tout début, il y a des gens qui ne croyaient pas trop à l'avenir de votre entreprise, maintenant, vous vous agrandissez !

On va même changer de locaux ! À quelques maisons d'ici pour retrouver un showroom, des machines de démonstration. Parce que aujourd'hui, notre magasin, est devenu un stockage de cartons pour assumer toutes ces demandes. Donc, effectivement, dès le 5 septembre, on ouvrira un nouveau magasin plus grand avec des machines à l'essai pour reprendre un peu le dessus sur le site internet. On a fait énormément de ventes "virtuelles" où notre clientèle n'était pas là pour essayer la machine à coudre ou les surjeteuses, toutes les brodeuses. C'est mon désir de refaire un joli showroom pour accueillir cette clientèle physique après le covid et revoir notre clientèle essayer les machines.