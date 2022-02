A l'occasion de l'ouverture du Salon de l'agriculture, la Nouvelle éco s'intéresse à ces agriculteurs isérois qui s'allient pour vendre ensemble leurs produits. C'est le cas par exemple à Bourgoin-Jallieu à La Halle paysanne. Ce magasin existe depuis plus de 20 ans et voit de plus en plus de client.

La nouvelle éco : le magasin de producteurs locaux de Bourgoin-Jallieu fait de plus en plus d'adeptes

La Nouvelle éco s'intéresse aux agriculteurs qui s'allient pour vendre ensemble leurs produits, à l'occasion du début du Salon de l'agriculture à Paris. À Bourgoin-Jallieu, Benjamin Guillaud fait partie des onze producteurs qui approvisionnent et tiennent le magasin de produits locaux La Halle paysanne.

France Bleu Isère : La Halle paysanne, c'est une vitrine pour onze producteurs. Comment est-ce que vous vous êtes rassemblés dans ce projet ?

Benjamin Guillaud : À la base, ce sont des producteurs de Maubec qui ont créé le magasin, quelques associés, il n'y avait pas autant de producteurs. Puis après, au fil du temps, ça a évolué, il y a de nombreux producteurs de la région qui se sont associés au magasin et au final, on arrive à être onze producteurs qui viennent chaque jour faire une demi permanence par jour.

Vous vous relayez pour tenir la boutique, ce système est plus intéressant que vendre directement sur l'exploitation ?

Ah oui, tout à fait ! Pour les producteurs, ça permet de venir qu'une demi journée plutôt que d'être tous les jours présents dans le magasin. Moi, par exemple, je suis producteur de lapins. Ça m'évite de passer mon temps dans le magasin plutôt que sur l'élevage. Pareil pour les autres producteurs, ça leur permet de s'occuper de leur production et d'avoir qu'une demi journée de prise pour passer du temps avec les clients, leur expliquer leurs produits et leur production.

Cette idée d'une transparence sur la façon dont vous produisez ce que vous vendez ici, on en a beaucoup parlé depuis le début de la crise sanitaire, avec l'importance de savoir d'où vient ce qu'on mange. Est-ce que vous avez vu plus de monde venir vers vous depuis la crise?

Il y a eu une évolution. Il me semble sur l'année 2020-2021, on a eu 3% d'augmentation et ça continue dans le même ordre d'idées. On a à peu près gardé la même hausse. Les clients sont plutôt satisfaits des produits et comme vous dites, il y a une bonne clairvoyance sur le fonctionnement qu'on a et c'est ce qui plaît aux clients d'ailleurs.

Quand on parle d'agriculture, on parle facilement de la question de la rémunération des agriculteurs. Est-ce que vous diriez que ce type de système avec des producteurs qui se réunissent dans un magasin, c'est aussi un modèle d'avenir pour des agriculteurs qui passeraient pas encore par là ?

Oui, après, il faut prendre en compte qu'il y a une charge derrière qui est un peu plus importante parce qu'il faut investir dans un labo, tout ça, il y a un investissement à faire. Mais derrière, oui, il y a un gain non seulement d'argent, mais aussi de façon de travailler. Nous, chaque jour, on évolue dans la manière dont on travaille dans nos exploitations.

Après le fait d'arriver dans le magasin, ça nous a ouvert plusieurs portes, comme d'autres magasins de producteurs qui cherchaient du lapin. Les magasins de producteurs se connaissent beaucoup entre eux. Il y a beaucoup de producteurs qui sont dans plusieurs magasins et le fait que les producteurs parlent entre eux, ça arrive à faire connaître certains producteurs qui, à la base, ne sont pas forcément dans ce sens-là. C'est plutôt satisfaisant de voir que les clients ont un contact avec nous directement, s'intéressent aux produits, ça valorise ce qu'on fait.