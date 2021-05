La Nouvelle Éco : le magasin Grand Déols Distribution mise sur les produits d’entretien en vrac

Créé en 2017, le magasin indépendant Grand Déols Distribution a mis en place depuis quelques mois des cuves pour se servir en produits d’hygiène et d’entretien. Les confinements successifs ont un peu freiné leur essor.

Depuis quelques mois, des cuves ont remplacé les rayonnages de bidons et de barils.

“Dans le commerce, il faut mettre de la nouveauté, savoir se renouveler”, souligne Frédéric Flottes, co-gérant du magasin Grand Déols Distribution dans la galerie de Carrefour Market à Déols. Ouvert depuis mai 2017, on y trouve des articles de bazar, de la vaisselle, des chaussures, des vêtements dégriffés ainsi qu’un rayon dédié aux produits d’hygiène et d’entretien. Depuis novembre dernier, ce rayon a été entièrement revu et propose désormais des produits en vrac.

Une attitude éco-responsable

“Avoir une attitude éco-responsable, c’est dans l’air du temps. La crise nous a fait prendre conscience de la nécessité de faire évoluer les choses afin de limiter les quantités de déchets produits”, explique Frédéric Flottes. Trente cuves ont été installées dans le magasin. Les clients peuvent venir avec leurs contenants ou en acheter sur place de 1, 2 et 5 litres à 1 euro.

Le démarrage de cette nouvelle activité a été un peu freinée par les confinements successifs, les périodes de fermeture et de couvre-feu. Une tombola pour gagner une machine à laver a été reportée à deux reprises. “Depuis que nous avons mis les cuves en place, cela suscite de la curiosité. Le vrac est encore peu connu dans notre région, reconnaît M. Flottes. Cela implique pour les clients de faire prendre de nouvelles habitudes.”

Des produits de fabrication française

Le magasin se fournit directement auprès de quatre usines françaises : lessive à partir d’un euro le litre, lessive bio 100 % végétale, produits ménagers, nettoyant désinfectant, pastilles pour le lave-vaisselle et bicarbonate au kilo... “Notre volonté est de proposer des produits de qualité à des prix compétitifs”, poursuit-il.

Pour Frédéric Flottes, le vrac est un pari sur l’avenir : “Notre objectif est que demain il représente une part importante de notre activité. On va vers moins de gaspillage. Dans le même temps, le prix du plastique ne cesse d’augmenter. Certains prédisent même la fin des emballages jetables en 2030. Il faut voir loin.” En attendant, il espère que le déconfinement va lui permettre de toucher une plus large clientèle.