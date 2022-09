La nouvelle-éco: le manga "One Piece", mine d'or de la librairie Momie à Dijon

C'est un phénomène qui fait le bonheur de nos librairies. "One Piece", le manga le plus vendu au monde sort le 102° épisode de sa saga ce mardi 13 septembre. A Dijon, la librairie "Momie" sera exceptionnellement ouverte en soirée. Cette BD est un des titres les plus vendus du magasin.

Les fans trépignent d'impatience et comptent les heures. Ce mardi 13 septembre paraît le 102° épisode du manga "One Piece". Cette bande-dessinée née il y a 25 ans est un véritable phénomène de société avec 490 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Elle est forcément très populaire en France, deuxième plus gros marché du manga au monde.

A Dijon, la librairie "Momie" rue des Godrans restera ouverte pour la première fois de son histoire en nocturne et aura le droit de vendre ce nouvel opus à partir de 22 heures. Antoine Vaissière, le dirigeant de cette enseigne qui compte une dizaine de salariés nous explique ce que représente pour lui ce succès de l'édition.

France Bleu Bourgogne : Votre librairie est connue pour son impressionnant rayon manga qui occupe une salle entière du magasin. Qu'est ce que cela représente dans votre chiffre d'affaires ?

Antoine Vaissière : Le manga a toujours très bien marché chez nous puisqu'on a commencé en ne faisant que cela. On était connu sous le nom "Momie Manga" de 2010 à 2016 et le manga a toujours pesé très lourd chez nous. C'est à peu près 45 % de notre chiffre d'affaires. Et là, avec le Covid et l'apparition du Pass Culture, on a vraiment explosé. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un jeune homme de 17 ans ou une jeune fille de 18 ans, quand on leur donne 300 € à dépenser, ils viennent le dépenser en manga. Et là, ce rayon représente maintenant 56 % de notre chiffre d'affaire.

Le phénomène "One Piece" vous le ressentez dans ce chiffre d'affaires ?

Oui, quand on voit la multitude de mangas qu'il y a chez nous, "One Piece" sort du lot et représente plus de 5% de notre chiffre d'affaires. On vend chaque tome à peu près 110 fois dans l'année et il y a quand même 90 tomes !

Le numéro 102 sort ce mardi 13 septembre. Combien d'exemplaires avez vous prévu pour cette soirée ?

On a commandé à peu près 300. Pour nous, ça représente plus du double de ce que ce qu'on commandait il y a encore quelques années. C'est assez impressionnant l'ampleur que cela prend et le succès qui se poursuit pour cette série. On ne vendra peut-être pas 300 exemplaires en une soirée, mais ils se vendront rapidement.

Quelle est la dépense moyenne de l'amateur de manga chez vous?

Je n'ai pas de chiffres spécifiques pour le manga, mais chez nous, on est passé d'un panier moyen d'une vingtaine d'euros à une trentaine d'euros aujourd'hui.

Ce qui est intéressant, c'est que cette bonne santé du livre se traduit par des emplois.

Oui pour nous, c'est des emplois et du développement. En un an, on a fait six embauches, dont quatre créations de postes. On a eu de collaborateurs qui ont changé de voie et qu'on a remplacé. On est passé de 6 à 10 collaborateurs. Et on prévoit encore de se développer courant 2023 avec une extension de notre librairie (un étage supplémentaire - Ndlr)

Cette bulle du manga peut-elle se poursuivre selon vous ?

Si je le savais, je serais riche à milliards ! (rires) On ne peut qu'espérer, mais on commence un peu à se calmer tout doucement. On est monté tellement haut, tellement vite ces dernières années que c'est quand même vraiment exceptionnel et plaisant, surtout quand on entend toutes les mauvaises nouvelles autour de nous.

La libriarie "Momie Dijon" sera exceptionnellement ouverte de 19h à 23h30 ce mardi 13 septembre avec des animations, des vidéos, des quizz autour du célèbre pirate à chapeau de paille.

Au nord de la ville, le magasin "Cultura" , avenue de Langres sera lui ouvert de 19 h a 22h et promet "des goodies exclusifs et exceptionnels dont une frise d’un mètre avec les personnages de la série" avant une mise en vente de ce N°102

Tous les détails sont disponibles sur le site de la "Nuit One Piece"