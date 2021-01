La nouvelle éco : née à Langon, l'enseigne Le Marché de Léopold s'exporte vers le Nord

Depuis sa création en 2008, Le Marché de Léopold mise sur une consommation bio et locale.

C'est ce qui s'appelle commencer l'année en beauté. L'enseigne bio Le Marché de Léopold vient de faire l'acquisition de cinq nouveaux magasins, dans le Nord. C'est le fruit d'un partenariat avec le groupe, bio également, Un Autre Chemin. Grâce à cette acquisition, Le Marché de Léopold compte désormais 26 magasins entre le sud-ouest et le nord de la France.

La croissance malgré la crise

Il faut dire que l'année 2020 avait déjà été fructueuse pour le groupe. Avec trois ouvertures de magasins dans l'année, Le Marché de Léopold a pu porter sa croissance à 20 %. Pour le PDG, Benjamin Quiras, cela s'explique par la venue de nouveaux clients, venant découvrir l'offre de l'enseigne, mais aussi par la présence des partenaires et fournisseurs pendant la crise. "On a pu continuer à proposer des produits et de la qualité aux acheteurs", avance-t-il.

Avec cette nouvelle acquisition, Le Marché de Léopold marque son développement vers le Nord et surtout un partenariat avec une entreprise similaire. "Les magasins se ressemblent énormément, ont le même modèle et la même ancienneté", décrit Benjamin Quiras.

L'histoire d'un projet étudiant

Pour Le Marché de Léopold, l'histoire commence il y a 18 ans. À l'origine, il s'agissait d'un simple projet étudiant mené par "trois copains" qui travaillaient sur cette idée de magasin bio et local. "Quelques années plus tard après avoir travaillé un peu, c'était toujours un projet qui nous tenait à cœur", raconte Benjamin Quiras. Alors les anciens camarades se réunissent pour ouvrir ensemble le premier "Marché de Léopold" à Langon, en 2008.

Dans cette histoire, le bio n'a pas été qu'un choix. C'est aussi un ensemble de valeurs qui animent les cofondateurs : "En étant étudiants, _on avait déjà une conscience écologique_", se souvient Benjamin Quiras. Alors pour aller plus loin dans leur démarche, ils se rendent dans des magasins bio : "Je me suis dit que c'était ça l'avenir", raconte le directeur qui estime que "nous sommes allés trop loin dans l'agriculture intensive".

Aujourd'hui, Benjamin Quiras affirme avoir l’ambition d’accompagner le développement du marché du bio. S'il ne représentait qu'à peine 2 % de la consommation totale des ménages en 2008, il a atteint 6 % en 2019.