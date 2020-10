"La nouvelle Eco" : le marché de Léopold, un nouveau magasin bio arrive au Mans

Depuis son lancement en 2008, le Marché de Léopold compte aujourd'hui une vingtaine de magasins. Au Mans, situé rue Edison, il ouvre ce vendredi. L'enseigne de 350m2 va proposer plus de 7 000 références de produits alimentaires et non alimentaires, parmi lesquelles plus de 175 en vrac.

Six personnes vont travailler dans ce magasin en privilégiant les circuits courts.

Le marché de Léopold développe actuellement ses implantations dans l'ouest de la France. C'est la 21ème ouverture de magasin et elle vient compléter celle d'Ancenis (près de Nantes), de Tours et de la Roche-sur-Yon. Son fondateur Benjamin Quiras n'a pas peur de la concurrence en Sarthe. Pourtant, il y a déjà une dizaine de magasins bio dans l'agglomération du Mans. Selon lui : "on a déjà eu de très bons retours dans le quartier et je pense que l'on peut répondre à certains besoins de la population".

L'intérieur du magasin le marché de Léopold à Limoges (illustration - @googlemaps capture d'écran

Le marché de Léopold compte s'appuyer sur les producteurs locaux de la Sarthe et développer les circuits courts. Les responsables de l'enseigne soulignent également le large choix du magasin avec certains produits vendus en exclusivité. Il y aura six salariés dans le magasin du Mans.

