La nouvelle éco : le marché du miel bat de l'aile en Bretagne après un été pluvieux

Il a une place de choix sur la table du petit déjeuner mais son prix risque d'augmenter. Le miel est en crise en Bretagne, à cause d'un été pluvieux et des parasites toujours plus envahissants. Les récoltes de la rentrée sont maigres. À Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), Vincent Josse, un jeune apiculteur de 26 ans, a perdu 13 de ses 70 ruches. Chaque année, il divise des essaims pour rattraper le manque à gagner, mais cette fois, cela ne suffira pas, et les abeilles ont déjà mangé une partie de leurs réserves prévues pour l'hiver.

Les vols nuptiaux des reines ont été retardés

"Les ruches font 25 kilos alors qu'elle devraient faire 35 kilos pour avoir assez de réserves pour passer l'hiver." Comme beaucoup d'apiculteurs, Thomas Josse doit nourrir ses abeilles avec du sirop, il n'avait jamais vu ça en septembre. "Si vous levez la tête il y a plein de châtaigners. La floraison, c'est fin juin, début juillet, mais il a plu donc il n'y a pas eu de miel de châtaigner", regrette le jeune Brétilien, qui a dû faire une croix sur la récolte dans trois quarts de ses ruches pour laisser aux abeilles une quantité de miel suffisante pour les mois à venir. "Malgré le fait qu'on ait rien récolté, elles ont trop peu pour passer l'hiver." L'apiculteur doit sortir de nombreux cadres de la ruche, presque entièrement vides de miel. "Le cadre fait vingt centimètres de haut mais le miel se concentre sur quatre à cinq centimètres. On devrait avoir le cadre complet rempli de miel", explique-t-il.

De nombreux cadres sont vides de miel dans la ruche. © Radio France - Maxime Glorieux

Les conditions météorologiques ont rendu les reines moins performantes : les vols nuptiaux ont été perturbés, retardés et certaines reines n'ont pas été fécondées ou mal fécondées. En parallèle, le varroa, un acarien qui se nourrit du sang des abeilles, s'est multiplié. "Le développement est exponentiel, détaille Thomas Josse. Quand les abeilles croient en même temps, tout va bien mais on arrive à un moment où les populations d'abeilles diminuent et il reste toujours autant de ce varroa. Il y avait un seul endroit où il n'y avait pas de varroa, c'était l'île d'Ouessant et j'ai appris depuis peu qu'il y en avait..." Enfin, une infection bactérienne menace les ruches : la loque. "La loque européenne, c'est une maladie qui se déclare en cas de déséquilibre ou en cas de carence."

Un projet de ruche à domicile

Seule bonne nouvelle, l'été indien a permis la floraison du lierre, "c'était à peu près le dernier espoir de l'apiculteur". Thomas Josse veut maintenant diversifier son activité pour varier les sources de revenus. Il a lancé il y a six mois le projet "Abellia", avec lequel il installe des ruches dans les entreprises, les collectivités mais aussi chez des particuliers. "Mon projet consiste à permettre à monsieur et madame tout-le-monde d'accueillir une ruche chez soi. On s'en occupe intégralement tout au long de l'année, ils n'ont rien à faire." Une formule par abonnement est proposée et l'apiculteur garantit un poids minimum de miel mais aussi des ateliers pédagogiques autour des produits dérivés du miel.

Il est impossible de récolter du miel sur les trois quarts des ruches de l'apiculteur. © Radio France - Maxime Glorieux