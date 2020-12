La nouvelle éco : A Strasbourg, le Marché-Gare attend le retour des restaurateurs

Le Marché-Gare, à Strasbourg, attire chaque matin commerçants, épiciers, livreurs, restaurateurs. Il héberge une quarantaine de grossistes et fait travailler 900 personnes. Avec la fermeture des restaurants et des cantines, son activité a chuté de près de 50% en novembre 2020.

Le Marché-Gare, à Strasbourg, c'est une ruche qui d'habitude aimante au petit jour camions-réfrigérés, commerçants non-sédentaires, traiteurs, fromagers, bouchers, restaurateurs. Il en va tout autrement cet hiver, avec la fermeture de nombreux restaurants et cantines d'entreprises. La perspective de fêtes de fin d'année en petit comité incite de plus les commerces alimentaires à gérer leurs stocks avec prudence.

Perturbée par les deux confinements, par le couvre-feu, par la fermeture des restaurants, l'activité du Marché-Gare est en chute libre. La structure est gérée par la SAMINS, une SEM, société d'économie mixte, qui emploie une dizaine de salariés.

Son directeur général, Stéphane Babilotte, a fait les comptes : "Pour 2020, par rapport à 2019, on a une perte d'activité, en volumes négociés, de 40%". La chute a été particulièrement sensible en novembre : "On est à 46% de perte. Et sur les dix premiers jours de décembre, on perd déjà 30%. On voit bien que l'année est loin, loin, de ce qu'on aurait pu en attendre!".

"Le marché de Noël ne se tient pas. On ne recevra pas nos deux millions de touristes cette année. Ça a un impact direct sur l'hôtellerie et sur la restauration."

Un coup de pouce pour sauver les grossistes

Le Marché-Gare, autrement dit le "MIN", marché d'intérêt national, est l'un des 24 marchés de gros en France. Ce "Rungis" alsacien couvre 15 hectares, dont 60.000 m² d'entrepôts réfrigérés. Il rassemble 40 opérateurs, des grossistes en épicerie, en fruits et légumes, en fromages, en vin. Il fait travailler 900 personnes. 150.000 tonnes de denrées y sont négociées chaque année.

Pour aider les grossistes à traverser les deux confinements de 2020, la SAMINS a consenti des baisses de loyer. Elle a proposé aux plus fragiles un accompagnement individualisé, avec de la souplesse dans le paiement des loyers, voire de l’exonération partielle pour les périodes d'inactivité totale.

"Sur la quarantaine d'opérateurs présents sur le site, tous ont eu recours à des mesures de chômage partiel", souligne Stéphane Babilotte. Beaucoup ont fait appel au fond de solidarité ou au prêt garanti par l’État.

Le grand public bienvenu chez les grossistes

Autre coup de pouce en faveur des opérateurs du MIN : les particuliers peuvent accéder cet hiver au Marché-Gare, dont les entrepôts sont habituellement réservés aux professionnels. Avec le confinement, les grossistes se sont mis au "click and collect". Les consommateurs peuvent acheter en ligne des produits de fête et venir les chercher directement à Cronenbourg.

"Pour les grossistes qui travaillent directement pour la restauration, nous avons mis en place une solution de retrait de commandes", précise Stéphane Babilotte. "C'est une dynamique qui permet à la fois de garder la tête hors de l'eau et de ne pas sombrer dans la morosité!"

