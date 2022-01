La nouvelle éco : le Medef de la Somme favorable au télétravail, mais pas seulement

A France Bleu aussi on télétravaille.

Depuis lundi 3 janvier, c'est trois jours de télétravail minimum dès que c'est possible, pour limiter la pandémie de coronavirus. Les entreprises ont donc dû s'adapter, ou plutôt se réadapter à un fonctionnement essentiellement à distance, comme lors du premier confinement. Et ce n'est pas facile pour toutes les entreprises. Pourtant, le risque est important : si elles ne respectent l'injonction du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, les entreprises sont passibles d'une amende de 1000 euros par salarié, dans la limite de 50 000 euros.

Entre absentéisme dus aux cas positifs et contacts de cette cinquième vague et le télétravail, certaines sociétés peinent à fonctionner en ce moment. Mais selon le Medef, cette période devrait être de courte durée et le coronavirus aura permis d'accélérer la mutation des modes de production vers le télétravail.

Réécoutez l'interview de Stéphan de Butler d'Ormond, le président du Medef dans la Somme en cliquant ci-dessous. Il représente les patrons des grandes entreprises dans le département et il est aussi directeur de la clinique Pauchet à Amiens.