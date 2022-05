La Nouvelle éco : le MEDEF interpelle les candidats isérois aux élections législatives

Les patrons des entreprises françaises veulent faire entendre leurs idées dans la campagne pour les élections législatives et faire leurs propositions. C'était l'objet de la visite à Villefontaine en Isère du président délégué du MEDEF Patrick Martin. Avec plusieurs chefs d'entreprises et la présidente en Isère du MEDEF, Sophie Sidos, ils ont échangé avec trois députées LREM sortantes, candidates à leur réelection : Cendra Motin et Marjolaine Meynier-Millefert pour les circonscriptions du Nord-Isère et Emilie Chalas, venue de la 3e circonscription de Grenoble - Fontaine.

France Bleu Isère : Vous êtes venu ici en Isère, devant des chefs d'entreprises et devant des députés sortantes, avec des revendications. Quels points particulier avez-vous abordés ?

Patrick Martin : Les messages qu'on porte nous, c'est que chacun se doit d'être responsable. Et on est très motivés, par exemple sur la transition environnementale, mais il faut se donner les moyens de ses ambitions et ça, ça relève de l'Etat. C'est-à-dire faire les bons arbitrages en matière de stratégie pour l'énergie, pour l'emploi et la formation, pour l'intégration et la diversité.

Il y a des choses très bien qui ont été faites ces dernières années, y compris sur le plan de la compétitivité. C'est un sujet central. On voit le déficit commercial énorme de la France et on souhaite que la politique dite de l'offre soit non seulement poursuivie mais accélérée, parce qu'on est convaincu que la France et les entreprises françaises ont des talents incroyables, mais qu'on tergiverse sur trop de sujets.

Avec une conjoncture économique quand même particulière. Vous le disiez, ça va encore, mais on est un peu sur sur une crête finalement ...

Oui, on est sur une crête. Il y a beaucoup d'inconnues. Personne, en particulier, n'est dans la tête de M. Poutine. Donc ça crée des tensions très fortes pour le pouvoir d'achat, l'inflation, mais également pour les entreprises. C'est un vrai dilemme pour les entreprises : elles savent que les salariés, pour beaucoup d'entre eux, aspirent à avoir des augmentations de salaires. Mais les marges des entreprises sont elles mêmes totalement impactées par l'inflation sur l'acier, sur le ciment, sur le transport, etc. Donc il faut qu'on se mette autour de la table en étant les uns et les autres de bonne volonté et réalistes.

L'une des difficultés auxquelles font face les entreprises, c'est celle du recrutement. Là, on arrive dans une période ou en plus, il y a des besoins saisonniers. Quels leviers avez-vous pour essayer de faciliter un peu les choses ?

Alors, il faut quand même rappeler qu'on a atteint un niveau d'emploi qu'on n'a pas connu depuis 2008 et que ces emplois ont été créés dans les entreprises. Donc chacun a assumé ses responsabilités, singulièrement à l'égard des jeunes avec l'augmentation considérable des contrats d'apprentissage. On est dans cette situation paradoxale où il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi et qui, pour la plupart d'entre eux, cherchent un emploi. Et en regard, des entreprises qui, à hauteur de 3, 4, 500. 000 postes, ne trouvent pas les personnels dont elles ont besoin.

Là aussi, il faut qu'on remette à plat un certain nombre de sujets. Je pense à l'enseignement, je pense à la formation professionnelle, même si la réforme de 2017 a apporté beaucoup. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, surtout sur l'orientation, la découverte et la compréhension de l'entreprise pour les jeunes, pour les enseignants et pour les parents de ces jeunes. Et là, on devrait pouvoir régler pas mal de sujets.