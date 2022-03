La nouvelle éco : le miroir connecté de Pierre Fabre vous dit comment soigner votre peau

"Oh mon beau miroir, dis-moi comment être la plus belle?". C'est la question que vous pouvez poser au miroir connecté de Pierre Fabre. Testé dans son Lab de Toulouse, il est en train d'être installé dans des pharmacies tests.

Pierre Fabre lance "Mon beau miroir", un miroir connecté, outil de diagnostic pour la peau et les cheveux. Après avoir été testé au sein du Lab, le concept-store toulousain de Pierre Fabre, "le miroir connecté" vient d'être installé dans deux pharmacies en France. Il a été testé dans la plus grande pharmacie d'Europe, la Pharmacie Cap 3000 à Saint-Laurent du Var. Et puis en février, il a été installé au cœur d’une pharmacie dans le 9eme arrondissement de Paris.

Cinq secondes

Une expérience qui a débuté à Toulouse, en janvier 2020, où elle a été présentée aux visiteurs du LAB. De manière pratique, après une série de questions personnalisées (âge, routine de soins, attentes…), le miroir analyse la peau du consommateur à partir d’une photographie de son visage et dresse une cartographie de différents items : acné, rides, brillance, rougeurs, éclat, grains, tâches. Cette analyse est réalisée en moins de cinq secondes grâce à un algorithme d’intelligence artificielle comparant le portrait du consommateur à des milliers de photos.

"Ce miroir connecté a été depuis son lancement l’expérience phare de notre concept-store. Il est aujourd’hui la première innovation du LAB qui verra le jour chez nos partenaires pharmaciens", explique Marie Chenal responsable consommateur pour les laboratoires Pierre Fabre. Une expérience "fascinante" qui est destinée à être développée dans d'autres pharmacies en France et en Europe à l'issue du test.