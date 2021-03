La nouvelle éco : le mobilier de bureau dope les ventes du Haut-Savoyard Miliboo

Alors que marché français de l'ameublement, impacté par la pandémie et la fermeture des points de vente lors des confinements, a reculé de 4,8% en 2020 (source Fédération nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison), Miliboo nage à contre-courant de cette tendance. "Nous pouvons annoncer une croissance de 30%", se félicite le PDG et cofondateur de la société Haut-Savoyarde. "Avec des nouveautés régulières et des gammes de meubles pensées pour les utilisateurs d’aujourd’hui, notre approche et notre offre sont différentes des standards du marché", explique Guillaume Lachenal.

Depuis le début de la crise sanitaire, Miliboo a également profité de l’essor du télétravail. "On a vu une vague de demandes sur des fauteuils de bureau, des bureaux", reconnait Guillaume Lachenal. Un mobilier pour le travail à la maison mais avec des meubles adaptés. "Les clients veulent des produits pouvant s’intégrer dans leur intérieur et dans la décoration de leur maison mais sans qu’ils prennent toute la place."

C'est magnifique d'annoncer des 30% de croissance mais notre défi est de ne pas faiblir." - Guillaume Lachenal, PDG de Miliboo