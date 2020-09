La nouvelle éco : le monde du spectacle et des concerts dans la tourmente en Alsace

C'est dans les salles dites de "musiques actuelles" que la situation est la plus compliquée, car les concerts debout sont pour l'instant impossibles. Place aux concerts où le public est assis, ce qui réduit forcément la jauge. A la Laiterie à Strasbourg, la jauge habituelle de la grande salle passe ainsi de "870 personnes debout à un peu moins de 150 spectateurs assis", explique le directeur Thierry Danet, "pour un lieu comme le nôtre qui est financé à 75% par la billetterie, le mode économique est très secoué". Sur la période de septembre à décembre seuls 10 concerts sur 60 ont pu être maintenus.

Les spectateurs ont peur de revenir dans les salles

La situation dans les salles de spectacles, où l'on a pas attendu le Covid pour s'asseoir, n'est pas forcément plus confortable car le public a du mal à revenir. Exemple l'EDEN à Sausheim, son responsable, Pierre-Jean Ibba explique qu'"il n'est pas facile de redonner confiance au spectateur. On ne vend quasiment plus de billets aujourd'hui, nous on gère la situation y compris dans les zones rouges mais tout est complexe aujourd'hui avec la peur et la crainte".

