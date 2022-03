La nouvelle éco : Le Montpellier Handball a désormais sa brasserie au FDI stadium

Le Montpellier Handball a ouvert depuis début février le MHB café au FDI stadium (ancien palais des sports René Bougnol),une brasserie qui propose tous les jours sauf le dimanche petits déjeuners, déjeuners et snacking l'après midi. Ouvert à tout le monde.

La volonté de la direction du MHB c'est de faire vivre le FDI stadium en dehors des soirs de matchs et des entrainements et de l'ouvrir à une clientèle plus large.

C'est dans cet esprit que le MHB café a ouvert début février dans la bulle d'entrée rénovée de l'ancien palais des sports René Bougnol, aujourd'hui FDI stadium.

C'est Jeremy Potier, 20 ans d'expérience en restauration et fan de handball qui en est le responsable.

Le MHB café est ouvert du lundi au samedi de 8H30 à 17H avec une offre qui évolue au fil de la journée, petits déjeuners, repas de midi ( formule et carte) et snacking l'après midi.

Ce n'est pas réservé aux fans de handball, même si à midi ils peuvent assister quand il est programmé à cette heure là à la fin de l'entrainement des pros, certains y restent déjeuner.

" vu notre emplacement, on espère accueillir ceux qui viennent au zoo ou au bois de Montmaur"

Jeremy Potier a plein d'idées : le lieu peut accueillir des repas de séminaires, pourquoi pas des anniversaires et des soirées deux vendredi par mois.

Et comment ne pas profiter du parvis devant pour organiser des soirées musicales, dégustation de vins d'ici, "pas besoin d'aller chercher ailleurs, avec des foodtrucks aussi pour découvrir d'autres cuisines," en rapport avec les nationalités des joueurs, les empanadas des argentins Diego Simonet et Lucas Moscariello, la bacalahau du portugais Gilberto Duarte, le schnitzel des suédois Lucas Pellas et Karl Wallinius......