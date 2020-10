La nouvelle éco : le nautisme à le vent en poupe à Canet

A Canet-en-Roussillon la société Alliance Nautique 66 est le plus important concessionnaire en bateaux neufs et d'occasion du département. Un secteur d'activité qui se porte bien malgré la crise sanitaire.

Avec ses 14 salariés la société Alliance Nautique 66 implantée à Canet est le plus gros concessionnaire de bateaux du département. Malgré le contexte de morosité économique, elle n'a pas subit les contrecoups négatifs de la crise du Covid, puisque ses ventes se sont maintenues cet été.

Les plaisanciers n'ont pas été freinés dans leurs achats

Pour Eric Tordjman, le PDG d'Alliance Nautique, " le retour des clients et des achats a été très net au mois de mai, si bien que nos ventes se sont maintenues. Nous avions repris le travail pendant le confinement dés le mois d'avril pour justement être prêts pour la reprise".

Visiblement le Covid n'a pas découragé les acheteurs qui se sont portés acquéreurs de différents types d'embarcations: "Nous avons vendu principalement des bateaux à moteur de 5 à 10m qui sont la grande tendance, mais également beaucoup de voiliers et même des vedettes prestiges de 12 à 25m de long. Au final la saison a donc été bonne, peut-être que l'impossibilité de partir en vacances à l’étranger a joué et que cela a été un déclencheur d'achats pour certaines personnes".

S’adapter à la conjoncture

Eric Tordjman, le dirigeant d'Alliance nautique 66 travaille déjà sur la saison 2021 dans des conditions inhabituelles puisque la plupart des grands salons nautiques sont annulés : " Nous avons du faire l'impasse sur les grands rendez-vous professionnels de Cannes, la Rochelle, Barcelone le Cap d'Agde ou Paris (...) on s'est mis autour de la table et nous avons décidé d'organiser nous mêmes de journées portes ouvertes et des minis-salons en interne, une pratique reprise par pas mal d'autres concessionnaires nautiques. Mais pour l'instant au vu de nos carnet de commandes, je reste positif pour la saison prochaine !".