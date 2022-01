La nouvelle éco : le nouveau président de la CCI du Nord-Isère présente ses axes de travail

Vous êtes depuis quelques semaines à la tête de la CCI du Nord-Isère. Quels projets est-ce que vous voulez impulser en tant que président ?

C'est un vaste sujet ! L'entreprise a beaucoup de thématiques, beaucoup de problématiques, mais aussi beaucoup d'enjeux. Donc, on a une équipe de 40 élus qui vient d'être élue avec moi à cette nouvelle CCI du Nord-Isère. On vient tous de passer un parcours de formation. L'idée, maintenant qu'on sait un petit peu à quoi correspond la CCI pour tous les élus, c'est qu'on va travailler ensemble sur un plan de mandat qui va mettre en avant les différents besoins qu'ont les entreprises.

Est-ce que vous avez, vous en tout cas, des des axes sur lesquels vous avez envie de travailler ?

Je suis très sensible à certains sujets et je crois que l'équipe qui m'entoure l'est également. Je suis vraiment issu de l'économie de proximité, pour moi c'est un grand sujet. Le développement et la performance des entreprises sont des sujets qui m'attirent vraiment. Et tout ça, à mon avis, ça passe par la Responsabilité sociétale des entreprises. La RSE est souvent liée à l'environnement, mais je veux pas qu'on s'arrête là uniquement. Je veux qu'on parle aussi de qualité de vie au travail, d'emploi. Je veux qu'on parle d'entreprise au sens noble du terme et qu'on puisse accompagner les entreprises sur ces sujets.

Les entreprises ont fait face à de nombreux défis pour s'adapter à la crise sanitaire. Il y a eu les protocoles et puis, en ce moment, la multiplication des cas de coronavirus. Comment vont les entreprises du Nord-Isère?

On est sans arrêt en train de s'adapter. En fait, l'entreprise n'a pas le choix de toute manière. Il faut s'adapter à la crise, il faut s'adapter à l'économie, il faut s'adapter à l'environnement. Et les chefs d'entreprise sont des combattants, tous les jours ils se lèvent le matin en se disant "quelles nouvelles difficultés va se passer aujourd'hui? Comment est ce que j'adapte mon emploi du temps à ce qu'il va se passer aujourd'hui ?" Effectivement, depuis deux ans, le moral est à rude épreuve. Et pour autant, sur le territoire, on continue à créer de l'emploi, on continue à créer des entreprises.

L'année dernière, presqu'un million d'entreprises a vu le jour en France, selon l'Insee. C'est plus qu'en 2020. Vous l'avez vu sur votre secteur, cette augmentation des créations d'entreprises ?

Sur le Nord-Isère généralement, chaque année, c'est à peu près un millier d'entreprises qui sont créées. Et l'an dernier, on a eu 2.000 entreprises qui ont été créées donc effectivement, on le ressent aussi. Les gens sont restés un peu chez eux pendant le confinement, ils se sont posé des questions. Ils ont envie aussi de sens dans leur entreprise. Du coup, ils essaient de monter leur boîte et aujourd'hui, on le sait : dans le développement personnel des gens, l'entrepreneuriat est une issue, une porte de bien être. Nous, on est là aussi pour ça. Pour accueillir les nouveaux chefs d'entreprises, pour accueillir les porteurs de projets et les accompagner à aller jusqu'au bout de leurs rêves.