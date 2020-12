La nouvelle éco : à Rhodes, le parc animalier de Sainte-Croix rouvre ses hébergements

Le retour de quelques visiteurs au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes (Moselle). Malgré la pandémie, le parc va pouvoir accueillir des touristes dans 13 de ses hébergements à partir de ce mardi 15 décembre.

Repas livrés dans les lodges

Comme au printemps dernier, la cinquantaine de visiteurs présente sur place pourra se déplacer dans le parc mais les repas seront livrés directement dans les logements. Les restaurants du parc sont fermés, confirme Clément Leroux, le directeur de la communication du parc animalier.

Le parc s'y retrouve-t-il sur le plan économique ? "On a calculé les coûts d'exploitation", répond Clément Leroux. "Le but, ce n'est pas d'ouvrir pour perdre de l'argent et uniquement faire plaisir à nos clients."

Les hébergements seront ouverts à priori jusqu'au 19 janvier. Ensuite, de nouvelles règles seront appliquées à partir du 20 janvier. C'est à ce moment là que la direction du parc saura (peut-être) si elle peut ouvrir le parc pour les vacances de février.

