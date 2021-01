La nouvelle éco : le parc Astérix recrute !

Malgré la crise sanitaire et économique, le parc Astérix de Plailly (Oise) lance ses entretiens de recrutement pour sa saison 2021. Le parc d'attraction gaulois a prévu d'ouvrir le 3 avril prochain comme d’habitude et pour cela, il veut embaucher mille personnes.

Recrutements progressifs

Le parc Astérix a pourtant connu une année 2020 difficile : il n'a pu ouvrir qu'en juin à cause du confinement, puis il a dû fermer plus tôt, sans faire la période de Noël. Malgré ce contexte difficile, le parc Astérix lance sa campagne de recrutement pour la saison. Mais cette fois les embauches se feront progressivement. "On se prépare à une ouverture comme les saisons précédentes mais nous avons en tête que la situation sanitaire peut évoluer favorablement ou défavorablement et impacter l'ouverture, explique Fathia Gueucier, responsable recrutement au parc Astérix. On va procéder à nos recrutements avec bon sens, en fonction de l'évolution de la situation."

Astérix recrute ! Entretien avec Fathia Gueucier, responsable recrutement au parc Astérix. Copier

Mille personnes devraient être recrutées pour toute la saison dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’accueil, de la vente, de la gestion des attractions et de la maintenance. Mais pour la plupart des métiers, inutile d'avoir de l'expérience. "Pour l’hôtellerie, la vente, la restauration ou l'accueil, on ne recrute pas sur CV, poursuit Fathia Gueucier, on recrute essentiellement des _candidats sur leurs qualités relations clients ou qualité d'accueil_. On peut être intéressé par tous types de profils".

Mille personnes embauchées pour la saison

D'habitude le parc organise des ateliers de mise en situation pour choisir les bons candidats. Une vingtaine de personnes pouvaient y participer. Mais avec la crise sanitaire il y aura seulement des entretiens individuels de 30 minutes.

En cas de fermeture prolongée du parc du fait de la crise sanitaire, "les personnes qui auront signé un contrat de travail seront salariées du parc et donc placées en chômage partiel, assure Fathia Gueucier. Si elles n'ont pas signé leur contrat de travail, nous décalerons leurs missions. Nous avons eu le cas en 2020 et des personnes recrutées ont commencé à travailler au mois de juin".

Pour postuler aux offres, les candidats peuvent s’inscrire sur le site du parc Astérix.