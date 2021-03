La nouvelle éco : le Parc Aventure de la forêt de Chantemerle vise une réouverture le 3 avril

Au Parc Aventure 79 de la forêt de Chantemerle, situé sur la commune de La Chapelle-Saint-Étienne, le couple de gérants est impatient de rouvrir. Comme l'an passé, Pauline Dadot et Guillaume Lafontaine vont tout faire pour obtenir l'autorisation de rouvrir. "Nous nous étions démenés" se souvient Pauline Dadot. "Nous avions monté un gros dossier envoyé à la préfecture, la sous-préfecture, l'office du tourisme, la mairie (...) nous avions repensé l'accueil, les baudriers et plein d'autres choses." Avec ses 4 hectares et ses activités uniquement en extérieur, accrobranche et laser game, le Parc Aventure a des atouts à faire valoir en pleine crise sanitaire. Ses efforts ont été récompensés ce jeudi par la remise du trophée du tourisme de l'agglo du Bocage Bressuirais.

On est capable d'espacer les gens. L'an dernier, ça a très bien fonctionné - Pauline Dudot

Le Parc vise une réouverture le 3 avril. "On est capable d'espace les gens. L'an dernier, ça a très bien fonctionné (...) on y croit même si on ne sait pas officiellement si on sera ouvert le 3 avril. On va tout faire pour, en tout cas" continue Pauline Dadot. Le Parc s'appuie sur son protocole sanitaire de l'année passée, avec le système de réservation en ligne pour éviter les attroupements ou encore le nettoyage et la désinfection du matériel. Protocole encore renforcé avec les travaux menés pendant l'hiver pour agrandir l'espace d'accueil, les terrasses et permettre aux différents groupes de garder leurs distances.

Pauline Dadot et Guillaume Lafontaine avec le trophée du tourisme de l'agglo - Parc Aventure 79

Une fois n'est pas coutume, Pauline Dadot et Guillaume Lafontaine ont passé l'hiver dans les Deux-Sèvres. D'habitude, c'est plutôt à la montagne, où ils sont moniteurs de ski. Faute de stations ouvertes, ils se sont concentrés cette année sur leur Parc, qui fêtera son 20ème anniversaire en 2022. Un terrain est en cours d'aménagement pour accueillir, à cette occasion, une nouvelle activité.

Si le coronavirus avait un peu bouleversé la saison 2020, avec une ouverture prolongée jusqu'en octobre pour rattraper l'inactivité en avril, la saison 2021 devrait revenir aux dates pré-pandémie : ouverture d'avril à septembre, jusqu'à 19 heures si le couvre-feu cesse.