Les manèges du parc de loisirs Cobac Parc à Mesnil-Roc'h en Ille-et-Vilaine fonctionneront de nouveau avec du public samedi 12 juin. Le parc d'attractions recrute et forme des saisonniers pour sa réouverture.

La nouvelle éco : le parc d'attractions Cobac Parc en Ille-et-Vilaine recrute et forme des saisonniers

Les manèges font leur retour. Les parcs d'attractions peuvent rouvrir au public depuis le 9 juin, nouvelle étape du calendrier de déconfinement. Le parc de loisirs Cobac Parc à Mesnil-Roc'h en Ille-et-Vilaine accueillera, lui, de nouveau des visiteurs samedi 12 juin. Le parc niché au cœur du bois de Cobac propose une quarantaine d'attractions, comme des toboggans, un carrousel et des chaises volantes mais également un parc aquatique. Afin de préparer au mieux la réouverture, Cobac Parc recrute et forme des saisonniers.

Le reportage de Justine Claux pour France Bleu Armorique Copier

Une vingtaine de jeunes recrutée

"Ici, nous sommes à Cobac Parc en pleine nature, dans un écrin de verdure de dix hectares", résume Philippe Vignaud, le directeur du parc, en se baladant le long des attractions. Des canards et un paon se promènent librement dans le parc. Les bêtes profitent de l'absence de visiteurs mais le calme ne devrait pas durer. Un peu plus loin, les équipes s'activent et règlent les derniers détails.

Le directeur de Cobac Parc, Philippe Vignaud, devant l'attraction Le Corsaire © Radio France - Justine Claux

Le Niagara, célèbre toboggan du parc, est notamment en train d'être réinstallé, après avoir été repeint en rose et rouge. Les saisonniers, eux, suivent attentivement les instructions de Philippe Vignaud. "On a recruté une bonne vingtaine de jeunes saisonniers qui vient renforcer la petite équipe de permanents qui est là toute l'année pour maintenir le parc, explique le directeur des lieux. On a réussi, tout le monde est là, les étudiants sont présents malgré tout cette année. Il nous manque juste trois ou quatre personnes pour la haute saison."

La majorité des nouvelles recrues ont une vingtaine d'années. Romane vient d'être embauchée, elle est étudiante en sciences de l'éducation et avait besoin d'un job d'été. "J'ai bossé en usine l'année dernière mais là, j'avais vraiment besoin de voir du monde, encore plus avec la crise sanitaire, de retrouver cette sociabilisation cet été, confie la jeune femme. Je me suis dis : pourquoi pas Cobac Parc ? Au moins, je suis sûre de voir du monde, en plus, c'est en extérieur, c'est sympa."

Le Niagara, toboggan culte du parc, vient d'être remis à neuf © Radio France - Justine Claux

Les saisonniers formés aux gestes de premiers secours

Avant la réouverture, il faut former les saisonniers, à la fois au fonctionnement des manèges et aux règles de sécurité. Ils apprennent notamment à lutter contre un incendie. "On retrouve systématiquement une étiquette rouge sur les extincteurs", lance aux jeunes recrues Tony Prodhomme, formateur à Cobac Parc.

Il leur donne également des cours de secourisme. "On leur apprend comment réagir en cas de malaise ou de blessure d'un visiteur. Ils s'exercent à apporter les premiers gestes de secours et alerter les secours. En fait, ils apprennent à protéger le public", développe-t-il.

Les nouvelles recrues du parc suivent une formation au risque incendie © Radio France - Justine Claux

L'apprentissage se révèle utile aux salariés, même en dehors du parc. "Cette formation m'a déjà aidé plusieurs fois cette année dans mon quotidien, par exemple quand un passant a fait un malaise dans la rue. Je savais quoi faire quand il était allongé sur le sol", se souvient Manon, une ancienne saisonnière.

Tous espèrent désormais le retour du public. Avec l'ouverture retardée, le directeur du parc estime avoir perdu 15.000 à 20.000 visiteurs en l'espace de deux mois. La reprise n'inquiète toutefois pas Philippe Vignaud, il n'y aura pas de jauge réduite dans le parc en plein air. Seul le port du masque est obligatoire.