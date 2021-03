La nouvelle éco : le parc d'attractions Nigloland recrute

A ce jour, une cinquantaine de personnes travaillent pour Nigloland (Aube), mais d'ici quelques semaines ils seront plus de 250 ! Et ce chiffre sera même encore plus important au fur et à mesure de la saison : "En fait on embauche toute l'année", précise Noëlle Dinant, assitante ressources humaines, "Une centaine de personnes pour l'été, 150 supplémentaires pour Halloween, en fonction de nos besoins".

Le parc d'attractions n'a pas encore de certitude sur sa date de réouverture, car il attend les autorisations gouvernementales en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, mais il se prépare pour une ouverture au 3 avril comme chaque année : "On fait comme si l'année était normale, il faut que tout soit prêt pour ne pas perdre de temps le jour J", sourit Noëlle Dinant.

Cuisiniers, hôtesses d'accueil, animateurs... des dizaines de postes sont à pourvoir

Nigloland recrute pour sa partie parc d'attractions, mais aussi pour sa partie hôtellerie. Et si certains postes requièrent de l'expérience, d'autres sont en revanche ouverts à tous. "Depuis la crise du Covid on a aussi créé des postes qui n'existaient pas, comme des personnes chargées de faire respecter le port du masque ou les disatnces dans les fils d'attente par exemple", explique Noëlle Dinant.

Pour postuler il faut envoyer votre C-V et une lettre de motivation, soit à Nigloland à Dolancourt, soit via le site internet du parc.