La nouvelle éco : le parc de loisirs Enigmaparc rouvre ses attractions à Janzé

Les parcs d'attractions préparent leur réouverture. Les manèges pourront de nouveau fonctionner avec du public à partir du 9 juin, comme le prévoit le calendrier du déconfinement. Enigmaparc, un parc de loisirs à Janzé près de Rennes, accueillera ses premiers visiteurs samedi 12 juin. Une reprise attendue avec impatience par le couple qui gère le parc à thème couvert.

De nouveaux jeux pour attirer la clientèle

"Ici la voix du parc. Le sablier de cet univers est déjà à moitié écoulé, il est temps pour vous de trouver l'énigme suivante". Les visiteurs pourront bientôt réentendre la voix de ce personnage qui les guidera dans leur parcours afin de résoudre les casse-têtes.

À l'intérieur de ce parc à l'univers oscillant entre le Moyen Âge et l'Égypte antique, les gérants s'occupent des derniers préparatifs. Ils arrangent les salles d'énigmes mais installent également de nouveaux jeux. "Par exemple, dans le jeu du sombrero, il y a une roue à tourner et des symboles à observer et à mémoriser. Il va falloir identifier un certain nombre de symboles, raconte Christiane Grosbois, la directrice d'Enigmaparc. Les gens aiment la nouveauté, c'est normal, si on veut les faire revenir, il faut se renouveler".

Une réouverture vitale pour la survie du parc

Après sept mois de fermeture, le retour des clients est vital pour la survie d'Enigmaparc. "On est fermé depuis octobre. Pour l'instant, on vit sur nos fonds propres, mon mari ne se paie plus depuis janvier, alors on est très content de pouvoir redémarrer", explique la directrice du parc.

La météo pose toutefois problème pour la réouverture. En effet, le beau temps n'arrange pas Christiane Grosbois : "On aurait préféré reprendre au mois de mai avec le mauvais temps parce qu'on était sûr de remplir. C'est une des caractéristiques d'Enigmaparc, c'est un parc couvert, donc quand il fait mauvais, les gens viennent. Pour nous, la canicule, ce n'est jamais une bonne nouvelle.", poursuit-elle.

Anniversaires et enterrements de vie de célibataires

Heureusement, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ce qui est plutôt bon signe pour Éric Grosbois, le mari de Christiane et gérant des lieux. "On a déjà des gens qui nous appellent pour les anniversaires et les enterrements de vie de célibataires, ça fait plaisir parce que les mariages étaient en berne depuis presque un an", se réjouit-il.

"Il y a du monde qui attend la réouverture et on a vraiment envie de les retrouver et de s'amuser.", conclut Éric Grosbois. S'amuser oui, mais dans le respect de la jauge de 50 % qui devra être respectée jusqu'au 30 juin.