La nouvelle éco : le Parc Naturel Régional de Millevaches propose une commande groupée de cuves d'eau de pluie

On connaît déjà bien les commandes groupées entre particuliers. Mais certaines collectivités s'y mettent également. Le Parc Naturel Régional de Millevaches en l'occurrence. C'est la première du genre. Elle concerne l'achat de récupérateurs d'eau de pluie. "Après on pourra étudier d'autres commandes groupées, on peut imaginer des vélos électriques etc" précise Philippe Brugère, le président du PNR de Millevaches.

Le PNR touché par le manque d'eau

Il s'agit pour le parc d'une action inscrite dans son programme d'adaptation au changement climatique. Et que cette première commande concerne la récupération d'eau de pluie n'est pas un hazard. "Le plateau de Millevaches sera particulièrement impacté dans les années qui viennent" souligne Philippe Brugère. Et pour ne pas gaspiller l'eau alimentaire toutes les mesures doivent être prises ajoute le président du parc. "Il est quand même plus intelligent d'arroser des bacs à fleurs ou son jardin avec de l'eau de pluie récupérée plutôt que de l'eau qui vient du robinet".

Pour les collectivités et entreprises aussi

Concrètement il suffit à toutes les personnes intéressées de s'inscrire avant le 31 mai par courriel à l'adresse tepos@pnr-millevaches.fr. "Cette commande s'adresse non seulement aux particuliers mais également aux collectivités et aux entreprises" précise le président. Le choix du modèle de la cuve sera fait au cours d'une réunion de concertation avec tous les adhérents du groupement. Ensuite le parc ira négocier auprès d'un fournisseur le plus bas prix possible.