La nouvelle éco : le Parc Zoo du Reynou va se développer grâce à l'aide de BPI France

BPI France, la banque publique d'investissement, vient d'annoncer qu'elle entre au capital du Parc zoologique du Reynou, via son fonds France Investissement Tourisme 2. Une bonne nouvelle pour le directeur du 1er site touristique privé du Limousin, situé au Vigen près de Limoges.

Objectif : 20 000 visiteurs en plus

"Ça implique un peu plus de professionnalisme et un développement pour les années à venir détaille Nicolas Lefrère. Jusqu'à présent nous étions une entreprise privée soutenue par quelques petits actionnaires locaux. La crise a été un double effet, l'effet "période compliquée à passer" donc l'apport BPI nous permet de nous structurer pendant cette période de crise, et surtout de nous voir au-delà de cette crise là avec des projets d'investissements et de développement du parc."

Objectif : passer de 90 000 à 110 000 visiteurs par an, d'ici trois ans. Le parc compte repenser le circuit de visite, moderniser l'accès au parc avec le développement du numérique autour des réservations, et surtout investir dans un petit train pour visiter le site.

Avec 250 espèces animales et végétales du monde entier, sur un domaine de 100 hectares, le Parc Zoo du Reynou veut aussi développer son offre d'hébergement, à moyen terme, grâce à l'aide de BPI France. La Banque publique d'investissement finance les entreprises et les accompagne dans leurs projets d'innovation.