La nouvelle éco : le pari d’une entrepreneuse de Haute-Savoie, Ingrid Menet relance les skis Dynamic

C’est un retour sur les pistes. Cinq ans après sa mise en sommeil, la légendaire marque de ski Dymanic renaît grâce à Ingrid Menet. Mais le pari de l’entrepreneuse basée en Haute-Savoie est compliqué par la crise sanitaire et les incertitudes qui planent sur la prochaine saison hivernale.

1968, les Jeux Olympiques de Grenoble, Jean-Claude Killy s’offre trois médailles d’or. Les plus anciens, ou les plus calés, se souviennent qu’il avait aux pieds des skis Dynamic. Un demi-siècle plus tard, ces planches de légende vont renaître grâce à une entrepreneuse haut-savoyarde. Ingrid Menet a racheté en 2018 la licence au groupe Amer Sports. "L’objectif n’est pas de lancer la future « World Company » du ski", explique-t-elle.

L’idée est de refaire vivre l’esprit de cette belle endormie, de raviver une marque et des produits mythiques oubliés des jeunes générations." - Ingrid Menet

ECOUTEZ Ingrid Menet, entrepreneuse haut-savoyarde qui a décidé de relancer la marque de ski Dynamic. Copier

La Haut-Savoyarde d'adoption, Ingrid Menet, s'est lancée le défi de faire renaître la marque de ski Dynamic. - -

Fabrication artisanale

Pour relancer la fabrication des planches Dynamic, Ingrid Menet a choisi un atelier situé dans les alpes italiennes. "Tout est fait artisanalement, à la main." Son objectif, vendre au moins dès cet hiver 500 paires de ces skis haut de gamme (1 000 euros la paire). Pour cela, l’entrepreneuse originaire du Nord et désormais basée à Talloires, a fait le tour des magasins. "Du Nord au Sud des Alpes, les Pyrénées, la Suisse, l’Italie… j’ai visité près de 300 boutiques."

Mais la Covid-19 est passée par là. Face aux incertitudes sur la prochaine saison hivernale et celles liées à la crise sanitaire, les ventes ne décollent pas. Un contretemps qui ne démoralise pas celle habituée aux ascensions des plus hauts sommets du monde. Avec ses vingt années passée dans la grande distribution, Ingrid Menet garde le moral. "Cela sera une première année légère mais il faut rester positif."