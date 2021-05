La nouvelle éco : le patron de cette métallerie sarthoise se fait une belle pub sur Youtube

Patron de l'entreprise Technium et de la jeune marque mabelleverriere.fr, Julien Bonnet explique le travail de son entreprise sur sa chaîne Youtube baptisée "Sons of métallerie". Une manière de dépoussiérer le métier, de véhiculer une image positive... Et donc d'attirer les clients.

"Salut mes p'tites limailles !" C'est par ce gimmick que Julien Bonnet accueille les internautes dans les vidéos qu'il poste sur sa chaîne Youtube "Sons of métallerie". Une chaîne et un compte Instagram au travers desquels il raconte la vie et le travail de son entreprise de métallerie à destination de l'industrie et des particuliers, Technium, basée à Thorigné-sur-Dué. Une démarche qui rencontre un certain succès : près de 5 000 vues pour le premier épisode, une construction d'escalier chez Olympe, de The Voice.

"L'apprentissage bâtiment a été largement dévalorisé pendant des années, alors qu'il y a des supers beaux métiers, souligne le chef d'entreprise, donc le but c'est d'expliquer comment ça se passe, comment on prend des cotes, comment on dessine... L'idée c'est de dépoussiérer le métier. Et puis aussi, évidemment, de faire la publicité de mes entreprises."

Porté par l'intérêt grandissant du public pour les "influenceurs travaux" qui médiatisent leurs rénovations sur les réseaux sociaux, comme Rachel & Emilien, ou encore son parrain dans le monde de l'artisanat 2.0, Cyril Julien, alias French Renovation, Julien Bonnet s'inspire de ces modèles à succès pour peaufiner son style et rendre son propos intéressant et moderne : "On montre ce qu'on fabrique, certains projets de A à Z, mais on montre aussi les parties où on rigole, la pause café, etc. On essaie de ne pas cibler seulement les gros fans de bricolage, mais tout le monde."

Promouvoir sa marque de verrières sur mesure

Spécialisée au départ dans les fermetures industrielles (portes de garages, rideaux métalliques...) et dotée d'un atelier de serrurerie-métallerie, Technium a été fondée fin 2019 et a grandi très vite, passant de 1 à 11 salariés. Puis, il y a quelques mois, suite au confinement, Julien Bonnet a lancé une marque de verrières en acier sur mesure, baptisé mabelleverriere.fr. C'est cette branche que l'entrepreneur/influenceur va désormais mettre le plus en avant dans sa vitrine numérique, notamment au travers de partenariats avec des marques d'outillage ou d'autres influenceurs travaux, afin de la développer au niveau national.

"Aujourd'hui, je prends quasiment 10 % de mon chiffre d'affaires grâce à des personnes qui nous contactent via Instagram. Tous les jours, je reçois trois ou quatre demandes par ce biais-là pour une verrière, des portails, des vérandas... J'en suis le premier impressionné mais aujourd'hui je conseille vraiment de se digitaliser." Pour lui, aucun doute : l'avenir de l'artisanat passera par internet et les réseaux sociaux.