La Nouvelle Eco : le "persillé de Marsannay" envoyé chez vous par la Poste

A Marsannay-la-Côte tout le monde connaît l'entreprise "Renard Traiteur" installée face à l'église depuis 1951. Cette société fabrique et commercialise sa spécialité le "persillé de Marsannay" dans les supermarchés du coin, dans les mariages, les réceptions d'entreprises ou encore dans les salons en Bourgogne et en région parisienne.

Des pertes estimées à plus de 25%

Habituellement ça marche plutôt bien : le chiffre d'affaire tourne autour de 130 à 140 000 euros par an, mais 2020 n'est pas une année "habituelle". Avec la crise de la Covid-19 et les nombreuses annulations d'événements "Renard Traiteur" s'apprête à perdre 25 à 30% de cette somme cette année.

"Début des expéditions d'ici la semaine prochaine"

Pour amortir le choc, Benoît Renard, le patron de "Renard Traiteur", veut développer la vente de ses produits via "chronofresh", cette filiale de Chronopost capable d'expédier des aliments dans toute la France en 24h. "J'ai eu pas mal de retours sur ma page FaceBook, mes clients manifestent un intérêt pour recevoir chez eux le persillé de Marsannay pour les fêtes de fin d'année. On sent que les gens ont envie d'aider les entreprises qui connaissent des difficultés. On commencera les expéditions d'ici à la semaine prochaine".

Les spécialités du traiteur de Marsannay pourront bientôt être envoyées dans toute la France par chronofresh - FaceBook Renard

Les commandes groupées sont plus économiques

Si ces envois de "persillé de Marsannay", de pâté en croûte ou de terrines d'escargot vous intéressent, Benoît Renard, conseille d'effectuer des commandes groupées car le prix des expéditions est assez élevé mais il va en décroissant plus on commande : comptez 20 euros pour un kilo ou 23 pour le deuxième kilo en plus, évidemment, du prix du produit.

Benoît Renard, invité de la "Nouvelle Eco" de France Bleu Bourgogne ce mardi 27 octobre 2020 Copier

Benoît Renard sera l'invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce mardi 27 octobre 2020. Vous l'entendrez à 7h15 sur le 98.3 ou le 103.7 ou bien en cliquant sur le lien ci dessus.