La nouvelle éco: Le personnel du service réanimation de l'hôpital d'Auxerre solidaire des restaurateurs

Les soignants du service de réanimation de l'hôpital d'Auxerre prennent une initiative originale pour soutenir les restaurateurs : ils vont leur commander des repas pour leurs gardes de Noel et du nouvel an. Dylan Moreau est infirmier au service de réanimation.

- Comment est née cette idée de commander des repas auprès des restaurateurs de l'Yonne?

Pendant le premier confinement, nous avons eu un élan de générosité des restaurateurs qui nous ont confectionné des repas On voulait rendre d'une certaine façon ce qui nous avait été donné car les restaurateurs ont été nombreux à nous apporter des repas ce qui nous a fait chaud au cœur . Aussi pour leur rendre la pareille, nous avons pensé à leur commander nos repas pour les gardes de fin d'année.

- Vous allez commander combien de repas ?

Environ une soixantaine pour Noel et le réveillon de la Saint Sylvestre. Nous avons lancé un appel d'offres auprès des restaurateurs. Ils peuvent nous faire leur proposition sur vte89@hotmail.fr jusqu'au 19 décembre. Une collègue centralise les devis pour vingt à trente euros par personne. C'est notre façon de les remercier et de les soutenir dans cette période compliquée d'autant que depuis février, ils n'ont pas pu travailler correctement.

- Pensez-vous que votre initiative peut faire boule de neige ?

Oui car plusieurs autres services de l'hôpital comme la pédiatrie, la médecine ou encore la chirurgie sont intéressés. Des Ehpads ont également repris cette idée. Plus nous serons nombreux, plus les restaurateurs pourront avoir de commandes et c'est plutôt sympa en cette période de fêtes et dans ce contexte difficile de pouvoir rendre service et apporter notre soutien au secteur de la restauration.