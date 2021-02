La nouvelle éco : le Petit Bistrot à Chevigny-Saint-Sauveur vend ses plats cuisinés à Carrefour Market

Depuis ce lundi 22 dévrier, Le Petit Bistrot, restaurant à Chevigny-Saint-Sauveur, propose ses plats du jour au supermarché Carrefour Market de la ville. Des plats en barquette à réchauffer chez soi ou au boulot. Ce restaurant bien connu des habitants de Chevigny est bien sûr fermé avec la crise de la Covid-19.

"C'est le petit coup de pouce qui nous aidera à tenir !"

Le Petit Bistrot vend aussi des plats en drive ou en livraison. Marilyne Chastelier, co-gérante du Petit Bistrot, interviewée dans la relance éco de France Bleu Bourgogne ce mardi 23 février, raconte le pourquoi de l'initiative : "Ça ne compensera jamais la venue des gens au restaurants mais cette opération peut permettre à des gens qui n'ont pas le temps de venir entre midi et deux de nous découvrir !"

"On fait de la vraie bouffe locale, du franchouillard, on a mis les étiquettes en place, on a fait tout ça comme des pros", complète Marilyne Chastelier. Concernant le click & collect, "on a eu quelques déboires avec des sites donc on fait que sur appel téléphonique ou par mail", précise Marilyne Chastelier.

Entre 15 et 20 plats

"Cette opération, c'est le petit coup de pouce qui nous aidera à tenir jusqu'à la réouverture", conclut Marilyne Chastelier, qui rappelle que le Petit Bistrot bénéficie des aides de l'État et du chômage partiel. Le Petit Bistrot emploie neuf personnes en comptant le couple de gérants. L'équipe du restaurant livrera le Carrefour Market de Chevigny les lundi, mercredi et vendredi. Dans les premiers temps, entre 15 et 20 plats seront disponibles au prix de 8,95 euros.

Maryline Chastelier et son mari Nicolas Chevillard co-gérants du restaurant Le Petit Bistrot de Chevigny-Saint-Sauveur en compagnie du chef Thierry Vuillemot © Radio France - Thomas Nougaillon

Maryline Chastelier et Laurianne Coutière qui a repris le Carrefour Market de Chevigny-Saint-Sauveur en location-gérance avec son mari en juillet 2019 © Radio France - Thomas Nougaillon

