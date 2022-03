La nouvelle éco - Le piscinier Aquilus de Beaune espère vite le retour des beaux jours

Les confinements et la crise sanitaire ont poussé plus d'un propriétaire à améliorer son habitat. Le réchauffement climatique et les canicules de plus en plus nombreuses ont aussi boosté les envies de piscines individuelles. Le beau début de printemps a t'il ravivé ces envies chez le constructeur français Aquilus ? On le vérifie avec Sébastien Hyenne, le directeur de Aquilus Piscine & Spa à Beaune.

Sébastien Hyenne, directeur d'Aquilus Piscines & Spas à Beaune © Radio France - Christophe Tourné

Ces beaux jours du début de printemps ont ils relancé la demande en matière d'équipements aquatiques ?

Nous avons un regain de demandes de contact. Lorsque je me suis lancé, nous étions en période de confinement, donc cela a été totalement bénéfique. Nous avons eu beaucoup de demandes la première année. Là, nous subissons l'après crise. Nous ne sommes pas non plus dans une pénurie absolue, par contre, on se rend compte que le marché s'est tendu et qu'il est plus difficile. Le contre coup, il est surtout par rapport à la météo de l'année dernière. Cela a ralenti les ventes mais aussi les chantiers.

Le choix d'ouvrir à Beaune, ça veut dire qu'il y a un réel marché?

Beaune est une ville très touristique et reconnue. Au niveau des piscines, bien évidemment, il y a un marché important, du fait aussi du pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé que la moyenne. Mais nous intervenons jusqu'à Auxonne, Gevrey-Chambertin, et de l'autre côté, Pulligny Montrachet et Santenay

Qui sont vos clients ? Ce sont des particuliers ? Des structures touristiques ?

Majoritairement, ce sont des particuliers. Aquilus s'adresse quasiment à 100% aux particuliers pour les piscines. Maintenant, pour les spas et pour l'entretien de la piscine, nous avons aussi quelques professionnels qui viennent au magasin pour trouver des produits pour leurs installations.

Aquilus propose des piscines et des spas - Aquilus Piscines et Spas

Les spas, est ce que c'est un marché qui se développe ?

C'est un marché qui se développe effectivement notamment pour les petits bassins. Nous avons des bassins minimalistes en dessous de 10 mètres carrés, parfait pour des propriétés restreintes. Et donc, nous sommes en dehors de la Loi sur la déclaration de travaux préalable. Par conséquent, nous ne sommes pas sujets aux limites de propriété.

Comment ça se passe, justement, quand on veut installer une piscine dans son jardin? Vous venez d'abord sur le terrain pour voir ce qui est faisable ?

Ça se passe en deux étapes. La première étape, je me déplace à domicile afin de valider le projet, de faire une phase de découverte et ensuite, dans un deuxième temps, on se fixe un rendez vous à l'agence où là, je vais rendre les études technique et le chiffrage.

Quels sont vos objectifs pour cette année 2022?

On est toujours vigilant par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Bien sûr, nous sommes impactés au même titre que toutes les activités. Maintenant, tout va dépendre de la météo de cet été. Après, au niveau du magasin, comme les spas sont en plein développement, c'est une bonne chose.

En règle générale, il faut combien de temps entre une commande et la réalisation d'une piscine ?

Il faut compter à peu près deux mois et demi. Si tout va bien. Bien sûr. C'est à dire que si on veut une piscine cet été dans son jardin, il faut y prendre maintenant. Je dis à mes clients que c'est encore possible. Par contre, ça signifie qu'il faut aller très vite

Entre les piscines et les spas. Qu'est ce qui marche le mieux dans votre activité ?

Ce sont les piscines. Fondamentalement, parce que tout simplement pour les spas, il faut aussi du temps pour se faire connaître, sachant que nous avons aussi un spa M Water, mi piscine - mi spa, qui est un produit exclusif.

Aquilus Piscines & Spas est situé à proximité du Palais des Congrès, Zac Porte de Beaune, au 21 rue Buffon.

