La nouvelle éco : le plus haut bureau en plein air du monde en Ariège

Joli coup de com, l'entreprise parisienne Ubliq vient installer ce jeudi 3 février un bureau éphémère en plein air sur le plateau de Beille à 2.000 mètres d'altitude. L'occasion surtout de prolonger la réflexion sur les nouveaux modes de télétravail et l'attractivité de l'Ariège.

C'est une opération montée avec l'Agence d'attractivité de l'Ariège. Les parisiens d'Ubiq, le leader de la recherche des solutions de bureaux en France, crée le bureau le plus haut du monde. Ce jeudi 3 février, l’équipe s’installe en haut des montagnes ariégeoises pour une expérience de travail pour créer le bureau le plus haut du monde sur le Plateau de Beille, à 2.000 mètres d’altitude. Au programme : installation de dix bureaux (wifi, mobilier, batteries portables ) et expérimentation d’un nouveau mode de travail au grand air. L'opération a surtout une visée expérimentale et publicitaire : l'Ariège devient un eldorado pour les télétravailleurs, et il faut que cela se sache.

Le département a vu émerger une vague de télétravailleurs dès le début de la crise sanitaire, augmentant sa population de 10% selon ces mêmes deux acteurs. "Nous travaillons à aider les entreprises à mieux équiper leurs collaborateurs qui veulent travailler depuis la maison. Et surtout nous avons de plus en plus de demandes de solutions intermédiaires, ces tiers-lieux, qui permettent de ne pas aller au bureau dans une grande ville, tout en travaillant depuis un endroit équipé, connecté dans lequel conserver de la sociabilisation", décrit Mehdi Dziri, directeur général d'Ubiq.

Ces réflexions avancent avec un cadre légal à travailler encore. En novembre dernier, un projet de loi prévoyait l'instauration d'un forfait télétravail à hauteur de 600 euros annuels.